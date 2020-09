Rzecznik Dudy o kryzysie w rządzie: doszło do przesilenia, to zupełnie naturalne

To, że w ostatnich dniach doszło do pewnego rodzaju przesilenia wydaje się czymś zupełnie naturalnym - ocenił w niedzielę rzecznik prezydenta Błażej Spychalski, odnosząc się w ten sposób do sytuacji wewnątrz koalicji Zjednoczonej Prawicy.

Liderzy Zjednoczonej Prawicy: prezes PiS Jarosław Kaczyński, Porozumienia - Jarosław Gowin i Solidarnej Polski - Zbigniew Ziobro podpisali w sobotę nową umowę koalicyjną. Znalazły się w niej m.in. takie kwestie jak rekonstrukcja rządu, deklaracja wspólnego startu w kolejnych wyborach oraz wspólnych uzgodnień projektów legislacyjnych.

Prezydencki minister Błażej Spychalski odnosząc się do podpisania umowy zaznaczył, że każda władza, w której toczą się dyskusje, a "czasem także i bardzo ostre spory, potrzebuje takiego momentu, kiedy rzeczywiście trzeba usiąść przy stole" i porozmawiać o istniejących problemach.

Duda podpisze "Piątkę dla zwierząt"? Spychalski komentuje

- Prezydent mówił wielokrotnie o tym, że dzisiaj najważniejsze jest to, żeby Polska miała dobrze funkcjonujący, stabilny rząd, a to zależy od większości parlamentarnej. Więc to było coś, co było myślę najważniejsze w tych wszystkich rozmowach, żeby ta większość parlamentarna była nadal stabilna - zaznaczył w niedzielę w rozmowie z Polsat News Spychalski. Dodał, że doprowadzono do tego poprzez podpisanie umowy koalicyjnej.

- To bardzo dobrze, dlatego że dzisiaj jest przed nami wiele wyzwań, wiele trudnych rzeczy, które musimy podejmować. Wiele rzeczy, które musimy realizować choćby właśnie w efekcie walki z koronakryzysem - powiedział. Na pytanie o to, czy prezydent Andrzej Duda podpisze tzw. piątkę dla zwierząt odpowiedział, że "najpierw musi ona trafić na biurko prezydenta".

- Trwa dyskusja w Senacie, wiemy, że będą poprawki, więc nie wiemy dzisiaj jaki będzie ostateczny kształt tej ustawy, a trudno się odnosić do ustawy, której jeszcze na biurku prezydenta nie ma - ocenił Spychalski. Przypomniał również, że Andrzej Duda podczas niedawnych dożynek prezydenckich powiedział, że "po pierwsze interes rolników, a dopiero później inne wartości".

RadioZET.pl/PAP