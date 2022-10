- Jeśli Donald Tusk ma plan stworzyć obozy dla więźniów politycznych, to jestem gotów tam pójść w obronie tego, co robiliśmy - mówił w programie Gość Radia ZET rzecznik rządu Piotr Müller.

Gościem Radia ZET był rzecznik rządu Piotr Müller. Polityk był pytany o ostatnie słowa szefa PO Donalda Tuska, który zapowiedział, że po zmianie władzy wielu obecnie rządzących "będzie siedzieć".

- Czy nosi pan od pewnego czasu przy sobie szczoteczkę do zębów? – pytał Bogdan Rymanowski.

- Noszę zawsze w torbie zestaw wyjazdowy, więc tam jest też szczoteczka – odpowiedział Piotr Müller.

Rzecznik rządu: jestem gotowy pójść do więzienia

- Ja myślałem, że to zestaw więzienny – komentował prowadzący.

- Wyjazdowy (śmiech) – dodał minister.

- Ale nie wyjeżdża pan do więzienia? – dopytywał dziennikarz.

- Jeśli Donald Tusk ma plan stworzyć obozy dla więźniów politycznych, to jestem gotów tam pójść w obronie tego, co robiliśmy. Mój tata też był więźniem politycznym – przyznał Gość Radia ZET.

Podczas spotkania z mieszkańcami Kluczborka Donald Tusk był pytany, czy jest na tyle zdeterminowany, że jeśli będą merytoryczne i prawne przesłanki, to uruchomiony zostanie Trybunał Stanu dla osób, które na to zasługują. - Trybunał Stanu to jest pieszczota, oni będą siedzieć, a nie że odbierze im się prawo kandydowania - zapowiedział szef PO.

RadioZET.pl