Rzepliński ostro o mailach ws. TK Julii P. "Dworczyk to chłopiec na posyłki"

- Jeżeli Dworczyk, chłopiec na posyłki premiera, poszedł do Julii Przyłębskiej i powiedział jej, co i jak, to mógł również chodzić do innych sędziów, żeby ich ustawić. Ta sprawa to wysadzenie w powietrze Trybunału Konstytucyjnego, jako najważniejszego organu, który stabilizuje życie instytucjonalne w państwie - mówi były prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński w rozmowie z reporterem Radia ZET Rafałem Miżejewskim.