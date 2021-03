Wspólny kandydat prawicy na prezydenta Rzeszowa? "Każdy scenariusz na stole"

Rzeszów stanie się niedługo miejscem batalii największych polskich sił politycznych. Wszystko za sprawą planowanych na wiosnę przedterminowych wyborów na prezydenta miasta, które odbędą się wskutek rezygnacji wieloletniego włodarza miasta Tadeusza Ferenca.

Wiadomo już, że najprawdopodobniej wspólnego kandydata wystawi cała demokratyczna opozycja - KO, Lewica, PSL i Polska 2050 Szymona Hołowni. Co natomiast zrobi będąca obecnie u władzy prawica? O tym mówił w rozmowie z Polskim Radiem 24 Krzysztof Sobolewski.

Rzeszów. Kto kandydatem PiS na prezydenta miasta?

Szef Komitetu Wykonawczego PiS zapytany został, czy jego ugrupowanie wystawi w tych wyborach obecną wojewodę podkarpacką Ewę Leniart. - Jesteśmy w trakcie rozmów, w trakcie konsultacji i nie wykluczamy żadnego scenariusza w kwestii udziału PiS w wyborach na prezydenta Rzeszowa - powiedział.

Jak wskazał, partia konsultuje swoje działania z organizacjami społecznymi i strukturą PiS w Rzeszowie, ale ostateczną decyzję podejmie kierownictwo PiS, Komitet Polityczny. Zwrócił uwagę, że do wyborów pozostało jeszcze trochę czasu, bo komitety wyborcze należy zgłaszać do końca marca, a kandydatów - do 16 kwietnia. - Przed nami dosyć aktywny czas - dodał.

Na uwagę, że chyba pewne jest wystawienie osobnych kandydatów przez PiS, Solidarną Polskę i Porozumienie - koalicjantów w ramach Zjednoczonej Prawicy, Sobolewski odparł, że nie wyklucza żadnego scenariusza.

Jaki będzie ostateczny kształt listy kandydatów - to jeszcze się może dużo zdarzyć. Dzisiaj nie zamykałbym tej kwestii Krzysztof Sobolewski, poseł PiS

Dopytywany, czy należy się spodziewać "nieoczekiwanego zwrotu akcji" i jednego kandydata Zjednoczonej Prawicy, polityk odparł: - W polityce zwroty akcji są normą, dlatego każdy scenariusz jest w tej chwili na stole.

Rzeszów. Wybory na prezydenta miasta po rezygnacji Tadeusza Ferenca

Przedterminowe wybory, po rezygnacji dotychczasowego prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, mają się odbyć 9 maja. Ferenc, związany w przeszłości z SLD, na swego następcę namaścił polityka Solidarnej Polski, wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła. Jego kandydaturę poparło prezydium zarządu Solidarnej Polski.

Z kolei lokalne struktury PiS z tego okręgu jednogłośnie przyjęły stanowisko o konieczności wskazania własnego kandydata. Kandydata zamierza wystawić także Porozumienie - ma on zostać wyłoniony w wewnętrznych prawyborach.

RadioZET.pl/PAP