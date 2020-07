Uchwała „anty-LBGT”, którą uchwalały przed rokiem liczne samorządy w Polsce (od rad gmin, po sejmiki województw), głównie głosami radnych PiS, miały w ich założeniu bronić samorządów przed „ideologiczną ofensywą” mniejszości seksualnych. W praktyce stały się kwintesencją wykluczenia, porównywaną wręcz do praktyk nazistowskich.

W sprawach kontrowersyjnych stref anty-LGBT zaangażował się rzecznik praw obywatelskich. Dziś przed sądem odniósł spektakularne zwycięstwo.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Radomiu stwierdził dziś bowiem nieważność uchwały Rady Gminy w Klwowie z 17 czerwca 2019 w sprawie podjęcia deklaracji "Gmina Klwów wolna od ideologii „LGBT". Skargę na ów uchwałę wniósł Adam Bodnar. Sąd stwierdził, że radni gminy w Klwowie podjęli uchwałę (intencyjną) bez podstawy prawnej, przekraczając swoje uprawnienia. WSA zauważył także, że uchwała ta ma charakter dyskryminacyjny poprzez odnoszenie się do „ideologii LGBT”.

Należy zwrócić uwagę na to, że to pojęcie odnosi się do ludzi. W naszych społecznościach lokalnych żyją ludzie o różnej orientacji seksualnej, światopoglądzie, o różnym kolorze skóry i każda społeczność powinna dbać o to, by czuli się jak we własnym domu