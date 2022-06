Sankcje na Rosję pozostaną nawet po wojnie? Mocna zapowiedź Dudy

Andrzej Duda spotkał się we wtorek po południu z ambasadorami Polski, uczestniczącymi w dorocznej naradzie organizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Prezydent wskazał m.in. na bieżące priorytety polskiej polityki zagranicznej.

Duda: trzeba zmusić Rosję, by przestrzegała prawa

- Dzisiaj tym podstawowym, absolutnie fundamentalnym priorytetem dla nas jest to, aby ta wojna zakończyła się w sposób dla Polski bezpieczny. Nie tylko żeby się po prostu zakończyła. Nie, nie o to nam chodzi - powiedział, podkreślając, że po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej mamy do czynienia z "pełnoskalową wojną, ze wszystkimi tego najgorszymi następstwami".

- Masowymi mordami na ludności cywilnej, z morderczym, metodycznym niszczeniem infrastruktury cywilnej, z przymusowymi deportacjami ludności, w tym dzieci, milionami uchodźców, którzy szukają schronienia na zachodzie Europy przede wszystkim, ale śmiało można powiedzieć, że nawet i na całym świecie - mówił.

Duda przyznał, że należy "przywrócić prymat prawa międzynarodowego, czyli uczynić wszystko, co możliwe, żeby zmusić Rosję, która dzisiaj jest agresorem napastnikiem do tego, aby przestrzegała prawa międzynarodowego". - Co to znaczy? To znaczy po pierwsze przerwanie działań wojennych, po drugie - powrót Ukrainy do pełnej kontroli nad terytorium Ukrainy międzynarodowo uznanym - podkreślił prezydent.

Duda: sankcje na Rosję powinny być utrzymywane po zakończeniu wojny

Do tego - jak dodał - powinna dążyć polska polityka zagraniczna, czyli czynić wszystko na arenie międzynarodowej i przypominać nieustannie o tym, że "prawdziwym dążeniem wspólnoty demokracji, wspólnoty wolnego świata powinno być przywrócenie w tym aspekcie prymatu prawa międzynarodowego" i że "Ukraina powinna odzyskać kontrolę nad swoim terytorium w granicach międzynarodowo uznanych".

Chyba nikt z państwa nie ma wątpliwości, że jest to bardzo wyraziście w polskim interesie, aby tak właśnie się stało, aby do tego właśnie zostały sprowadzone rosyjskie dążenia imperialne, czyli krótko mówiąc w tym aspekcie, w aspekcie starcia ze społecznością międzynarodową i prawem międzynarodowym poniosły klęskę, bo to jest dla nas jedna z gwarancji przyszłego bezpieczeństwa Andrzej Duda

Zdaniem prezydenta, "sankcje na Rosję powinny być utrzymane także po zakończeniu wojny, dopóki Ukraina nie uzna, że można je zdjąć. - Zachód nie może powtórzyć starych błędów. Europejscy liderzy nie mogą prosić Putina o rozmowę - oznajmił.

RadioZET.pl/PAP