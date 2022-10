Sasin wnioskuje o tajne informacje dla prezesów państwowych spółek. Wśród nich Obajtek

Jacek Sasin nakazał, aby członkowie władz spółek przystąpili do procedury poszerzonego postępowania sprawdzającego. Prowadzi takie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Według informacji nieoficjalnych dostępu do informacji o klauzuli "tajne" nie posiadał dotąd prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Jak rok temu informowało Radio ZET ABW miała kilka razy zwracać się do Obajtka, by wypełnił ankietę bezpieczeństwa w części V i VI, które dotyczą stanu jego zdrowia i sytuacji majątkowej, co jest częścią poszerzonego postępowania sprawdzającego.

Sasin chce dla Obajtka dostęp do tajnych danych

Koncern tłumaczył wtedy, że Daniel Obajtek „ma poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych, do klauzuli poufne, które pozwalają mu sprawować funkcję zgodnie z obowiązującymi przepisami”.

Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin napisał: "W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu Polski, w tym stale wzrastającym ryzykiem coraz większej liczby zagrożeń hybrydowych, zachodzi konieczność posiadania przez Państwa jak największego spektrum wiedzy na tematy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem państwa. Niejednokrotnie informacje w tym zakresie posiadają status informacji niejawnych i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie poświadczenia bezpieczeństwa".

"Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że zarządzają Państwo spółkami o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, zobowiązuję Państwa do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do wszczęcia procedury poszerzonego postępowania sprawdzającego w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "tajne". Oczekuję, że ankiety bezpieczeństwa osobowego zostaną złożone przez Państwa najpóźniej do 31 października 2022 roku".

PKN Orlen nie odpowiedział na pytania Radia ZET, czy prezes Daniel Obajtek po piśmie od wicepremiera Jacka Sasina przystąpił do procedury poszerzonego postępowania sprawdzającego.

RadioZET.pl