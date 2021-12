Sasin wygrywa kolejną potyczkę z Morawieckim. Pokieruje Komitetem Ekonomicznym

Według informacji nieoficjalnych projekt zmian w KERM, na początku grudnia, wniósł na prezydium komitetu politycznego PiS sam Jarosław Kaczyński.

- Komitet był mało aktywny. Stworzone zostało zmieniające go zarządzenie, bliźniaczo podobne do zarządzenia powołującego komitet do spraw bezpieczeństwa narodowego, którym kieruje prezes Jarosław Kaczyński - mówi nam polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Sasin zastąpi Morawieckiego w kierowaniu Komitetem Ekonomicznym Rady Ministrów

Według informatorów Radia ZET polityczne przepychanki o zmiany w KERM trwały w rządzie przez cały grudzień. Premier Mateusz Morawiecki trzymał na biurku niepodpisane zarządzenie przez kilka dni. Zdecydował się je podpisać w Sylwestra.

Według zarządzenia, komitetem będzie kierował Wicepremier - Minister Aktywów Państwowych. Wiceprzewodniczącym zostanie Wicepremier - Minister Rolnictwa. W połowie października Jacek Sasin przejął kontrolę nad PKO BP, usuwając byłych nominatów Mateusza Morawieckiego.

RadioZET.pl