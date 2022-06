Sawicki: Zawarto finansowy deal między Morawieckim a Ursulą von der Leyen

– Jest ogromny kac w europejskich grupach politycznych w związku z tym, że Ursula von der Leyen, bo to była w dużym stopniu jej osobista decyzja, zdecydowała się być w tym tygodniu w Warszawie i ogłosić to, co ogłosiła – powiedział w programie 7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET Michał Kobosko z Polski 2050. To jego komentarz do przekazania Polsce kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy.