Kaleta: Niemcy wpuszczają Europę w kanał podległości Putinowi

Nord Stream 2 już dzisiaj jest narzędziem szantażu gazowego Rosji. My będziemy po prostu zależni energetycznie od tego, co ustalą Niemcy z Rosjanami. Czy mamy w takim razie pełną suwerenność? Patrząc na to, co robią Niemcy, my powinniśmy racjonalnie i chłodno prowadzić swoją politykę - mówił w podcaście Machina Władzy w RadioZET.pl wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Sebastian Kaleta, który był gościem podcastu Machina Władzy w RadioZET.pl, komentował opinię rzecznika generalnego TSUE w sprawie oddalenia skargi Polski i Węgier dotyczącej mechanizmu warunkowości. - Zasadniczym problemem jest to, czego się od Polski oczekuje w tym całym procesie sporu. Przedmiotem sporu jest to, że pozwoliliśmy sobie jako państwo zmienić procedurę funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa, na taką, jaka jest w Hiszpanii i powstał zarzut o upolitycznienie. Jest kilka państw w Europie, gdzie żadnych KRS nie ma i politycy wybierają bezpośrednio sędziów. I takim państwem najbardziej obrazowym są Niemcy. I jeżeli wobec Polski to jest upolitycznienie, a wobec Niemiec nie, to nie mamy równych standardów - ocenił wiceszef resortu sprawiedliwości.

W ocenie polityka Solidarnej Polski, UE dąży do zmiany rządu w Polsce. - Orzeczenia TSUE zmierzają do tego, żeby obalić miliony wyroków, które zapadły w Polsce, stworzyć gigantyczny chaos prawny, obarczyć rząd, że sobie nie radzi, więc trzeba zmienić władzę. Wkurzyć de facto społeczeństwo, że (red. rządzący) nie radzą sobie z reformami, odciąć pieniądze, a na gruzach miałby wjechać na białym koniu Donald Tusk. Taki jest plan - stwierdził.

Kaleta: będziemy zależni od tego, co ustalą Niemcy z Rosjanami

Sebastian Kaleta uważa, że Polska nie powinna iść na żadne kompromisy z Unią Europejską w kwestiach dotyczących praworządności. - Polski rząd nie powinien na jakikolwiek z punktów oczekiwań Komisji Europejskiej się zgodzić, bo ta kapitulacja oznaczałaby oddanie suwerenności. Nie może być tak, że jesteśmy inaczej traktowani, kopani, stawiani do kąta, mimo, że nasze rozwiązania nie są niczym nadzwyczajnym - podkreślił.

Według wiceszefa resortu sprawiedliwości za wiele problemów w Europie odpowiada dzisiaj rząd w Berlinie. - Warto odwołać się do tego, jaką politykę prowadzą Niemcy. To przecież Niemcy wpuszczają Europę w kanał podległości Putinowi. Nord Stream 2 już dzisiaj jest narzędziem szantażu gazowego Rosji. My będziemy po prostu zależni energetycznie od tego, co ustalą Niemcy z Rosjanami. Czy mamy w takim razie pełną suwerenność? Patrząc na to, co robią Niemcy, my powinniśmy racjonalnie i chłodno prowadzić swoją politykę - zauważył.

Sebastian Kaleta był także pytany o to, czy Solidarna Polska poprze projekt dotyczący weryfikacji tzw. paszportów covidowych w miejscu pracy i w miejscach publicznych. - Nie mamy jednolitego stanowiska w tej sprawie. Są różne wrażliwości na problem dotyczący restrykcji sanitarnych. Ja zaszczepiłem się dwoma dawkami i zaszczepię się trzecią. Przechorowałem koronawirusa. Politycy startując do tej dyskusji najpierw powinni opisać swój stan i swoje podejście. Pomimo tego, że takie jest moje podejście, pewne obawy ludzi, którzy mają inne stanowisko, rozumiem. Wszystkie badania dotyczące skuteczności szczepionek się zmieniają. Naturalnym odruchem u niektórych jest to, że są sceptyczni - ocenił polityk.

Jak dodał, "Polska w zakresie lockdownu nie była ewenementem". - Można powiedzieć, że w niektórych państwach te lockdowny były o wiele bardziej restrykcyjne niż w Polsce. Konia z rzędem temu, kto jest w stanie przewidzieć wszystkie zdarzenia, które przy takiej pandemii wystąpią - powiedział Kaleta.

