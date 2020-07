Państwowa komisja ds. pedofilii formuje się w ponad rok po deklaracji rządzących, którzy obiecali zajęcie się koszmarnymi historiami w życiu społecznym. Impulsu w sprawie nadały nagłośnione przypadki z kościoła w pierwszym filmie braci Sekielskich „Tylko nie mów nikomu”.

PiS uznał, że problem wymaga całościowego rozwiązania, bez wyodrębniania grup, zawodów, bez patrzenia na majątek. Wczoraj Sejm wybrał do komisji trzech przedstawicieli. Mimo kandydowania ze strony ks. Isakowicza-Zalewskiego jego kandydatura spotkała się ze sprzeciwem posłów.

O ile nie zaskoczyło weto parlamentarzystów Lewicy, a nawet KO, to większość głosów na „nie” padła ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Autorytet w sprawie walki o dobre imię molestowanych ofiar do końca wierzył, że PiS poprze jego osobę.

Jeżeli coś mnie zaskoczyło, to to, że w jednym froncie wystąpili politycy jawnie antykościelni z lewicy, liberałowie z Platformy Obywatelskiej, a także wielu działaczy i liderów Prawa i Sprawiedliwości. Gdy przychodzi do ważnego głosowania, politycy prawicy głosują razem ze swoimi przeciwnikami. Przykre jest to o tyle, że tu nie chodzi o moją osobę, ale o to, że sprawami nadużyć seksualnych w polskim Kościele katolickim zajmuję się od lat