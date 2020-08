Urzędnicy bezkarni za decyzje w czasie Covid-19? Wyłom w PiS, poprawka przepadła

Sejm nie zajmie się na bieżącym posiedzeniu poprawką do ustawy o nowej tarczy kryzysowej, która zakłada zwolnienie urzędników z odpowiedzialności za decyzje podejmowane w czasie epidemii Covid-19. Inicjatywa posłów PiS nie zyskała większości - przeciw głosowali sami rządzący, m. in. wicepremier Jacek Sasin czy minister Marek Gróbarczyk.

Sejm miał dziś na obradach zająć się kolejną wersją tarczy antykryzysowej. Rządzący przyzwyczaili już do wrzucania co nowych poprawek z różnych dziedzin do jednej obszernej wersji tarczy antykryzysowej.

Tym razem najwięcej kontrowersji wzbudzał przepis dotyczący zwolnienia urzędników rządu z odpowiedzialności za decyzje podejmowane w czasie epidemii. Np. jeśli te niosłyby straty dla Skarbu Państwa.

Bezkarność urzędników w czasie Covid-19. Część PiS wyłamała się

Projekt forsowali rządzący, ale niespodziewanie upadł w głosowaniu w Sejmie za sprawą niektórych posłów PiS. 14 z nich, m. in. wicepremier Jacek Sasin i minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk sprzeciwiło się, by do nowej wersji tarczy dołączać daleko idące zwolnienie urzędników z odpowiedzialności za podjęte decyzje.

Kontrowersyjny zapis projektu stanowi: „Nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione”.

Sprzeciw wobec takiego zapisu pod nowe prawo wyrazili już w czwartek posłowie Koalicji Obywatelskiej. Sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński przekonywał, że za pomocą tego przepisu „urzędnicy PiS chcą zapewnić sobie bezkarność”.

O niespodziewanym zdjęciu projektu informował też Krzysztof Bosak.

Za dołączeniem tego punktu było 178 posłów, przeciw 201, wstrzymało się ośmiu parlamentarzystów. Co ciekawe projekt poparli niektórzy posłowie opozycji, dwaj z KO (Rajmund Miller i Sławomir Neumann), jeden z Lewicy (Zdzisław Wolski) oraz dwaj z PSL-Kukiz’15 (Radosław Lubczyk i Jan Łopata)

RadioZET.pl/PAP