Sejm zajął się w piątek 17 grudnia projektem ustawy budżetowej. Jak już informowaliśmy, rządzący nie byli pewni wyniku głosowania – ze względu na wiszącą na włosku większość, ale też wobec ryzyka buntu antyszczepionkowych posłów w PiS, którzy grozili sprzeciwem, nie godząc się na inny projekt, dotyczący weryfikacji szczepień przeciw COVID-19 przez pracodawców.

Kluczową sprawą, którą zajęli się posłowie, był jednak budżet państwa na 2022 rok. Posłowie KO już na początku posiedzenia zademonstrowali w Sejmie z planszami i dużym transparentem "PiS = drożyzna". Budżet udało się przegłosować - poparło go 230 posłów - 225 z PiS, trzech z Kukiz'15 i dwóch niezrzeszonych.

Sejm przegłosował budżet państwa. Opozycja wypominała PiS-owi drożyznę

Ostateczne dochody budżetu państwa szacowane są na 491,9 mld zł, przy wydatkach równych 512,8 mld. Deficyt ma być niższy niż 30 mld złotych.

Już na początku posiedzenia wykluczony z prac Sejmu został poseł Konfederacji Grzegorz Braun. Marszałek Elżbieta Witek zobowiązała go do założenia maseczki, jednak Braun nie reagował na przywołanie do porządku. To już kolejne posiedzenie, z którego Braun został wykluczony za odmowę założenia maseczki ochronnej.

