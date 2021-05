Sejm przekłada głosowanie ws. prezesa IPN. Komisja zarekomendowała kandydata

Zgodnie z harmonogramem obrad, Sejm miał wybrać nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w czwartek. Szef klubu PiS i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki poinformował jednak, że głosowanie w tej sprawie zostanie przesunięte. Z informacji uzyskanych przez Polską Agencję Prasową wynika, że wybór nowego szefa IPN ma nastąpić 28 maja. Tego dnia Sejm będzie kontynuował obecne posiedzenie.

Karol Nawrocki kandydatem na prezesa IPN

W zeszłym tygodniu sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka rekomendowała na prezesa IPN historyka, obecnego dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr. Karola Nawrockiego. Jest to jedyny kandydat w ramach tej procedury wyboru. Przypomnijmy, że Instytutem od 2016 roku kieruje dr Jarosław Szarek. Jego 5-letnia kadencja upływa w lipcu.

Kandydat na szefa IPN przedstawił posłom swoją wizję kierowania Instytutem w ubiegłym tygodniu podczas posiedzenia sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Za wyborem dr. Nawrockiego opowiadali się m.in. posłowie PiS. Przeciwni byli posłowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, którzy głównie krytykowali prowadzoną w ostatnich latach przez polskie władze politykę historyczną, w tym IPN i dr. Nawrockiego jako szefa Muzeum II Wojny Światowej.

- Pan Nawrocki nie jest ani osobą bezstronną, ani apolityczną, nie ma też nieposzlakowanej opinii - podkreśliła w czwartek gdańska posłanka KO Agnieszka Pomaska. W jej ocenie, Nawrocki jako dyrektor gdańskiej placówki "wielokrotnie udowodnił, że jest elementem całego układu PiS-owskiego". - Jego działalność ma się przede wszystkim wpisywać w potrzebę utrzymania przez tę ekipę władzy w Polsce - stwierdziła.

Lewica chce likwidacji IPN

Można się więc spodziewać, że podczas głosowania w Sejmie będzie podobnie - Nawrockiego poprze prawie cała Zjednoczona Prawica, a większość opozycji będzie przeciwna jego kandydaturze. Posłowie Lewicy, oprócz przypomnienia, jak planują zagłosować, jednocześnie przedstawili projekt ustawy, likwidującej Instytut Pamięci Narodowej i powołującej w jego miejsce Instytut Ochrony Konstytucji.

Lewica nigdy nie godziła się na istnienie instytucji, która dzieli Polaków, dlatego dzisiaj klub parlamentarny Lewicy składa projekt ustawy likwidującej Instytut Pamięci Narodowej. To jest Instytut niepotrzebny, szkodliwy i kosztujący podatników gigantyczne pieniądze Krzysztof Śmiszek, Lewica

Podał m.in., że koszt funkcjonowania IPN z budżetu państwa przez ostatnie sześć lat wyniósł 2,5 mld zł. - Rocznie budżet IPN to około 400 mln zł, które przeznaczone są na historyczne wojenki, niszczenie ludzi, uprawianie polityki historycznej w takt nadawany przez prawicowych ekstremistów - ocenił Śmiszek, który wspólnie z innymi działaczami Lewicy przekonywał do likwidacji IPN. Do postulatu Lewicy odniósł się kilka godzin później prezes Szarek:

"Można teoretycznie zlikwidować IPN, ale nigdy nie przekreśli się jego dorobku. Nie zlikwiduje się publikacji, odnowionych grobów i zmiany dokonanej w społecznej pamięci dzięki IPN" - podkreślił Szarek na briefingu prasowym, którego słowa IPN podał na Twitterze.

Wybór nowego prezesa IPN. Znów klincz w parlamencie?

Przypomnijmy, że prezesa IPN w dwustopniowej procedurze wybiera Sejm za zgodą Senatu. Podobnie, jak w przypadku wyboru Rzecznik Praw Obywatelskich, także tutaj kandydat musi uzyskać akceptację większości zarówno w izbie niższej, jak i wyższej polskiego parlamentu.

Z uwagi na fakt, iż w Sejmie większość ma PiS i jego koalicjanci, a w Senacie partie opozycyjne, można się spodziewać podobnego klinczu, jak w przypadku kolejnych prób wyboru następcy Adama Bodnara na stanowisku RPO.

RadioZET.pl/PAP/Twitter