Sejm w błyskawicznym tempie przyjął lex TVN. "To jakiś PZPR, to jakaś Korea"

Sejm przyjął lex TVN. Stało się tak za sprawą odrzucenia senackiego weta, co oznacza, że ustawa trafi teraz do prezydenta Andrzeja Dudy. Według opozycji lex TVN znalazł się w porządku obrad niezgodnie z regulaminem. Głosowanie było transmitowane przez stację TVN24, która po decyzji Sejmu zmieniła szatę na czarno-białą. - To jakiś PZPR, to jakaś Korea - ocenił marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Z kolei "zamachem na wolne media" nazwał przegłosowanie ustawy lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Sejm przegłosował lex TVN. W piątek zawetowaną we wrześniu przez Senat ustawą niespodziewanie zajęła się komisja kultury. Za odrzuceniem uchwały Senatu opowiedziało się 229 posłów, 212 było przeciw, 11 wstrzymało się od głosu.

Za przyjęciem noweli było 225 członków klubu PiS, trzech parlamentarzystów Kukiz’15 i poseł Łukasz Mejza. Od głosu wstrzymało się 10 posłów Konfederacji i jeden poseł niezrzeszony.

Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta Andrzeja Dudy, który może ją podpisać, skierować do Trybunału Konstytucyjnego (kierowanego przez Julię Przyłębską) albo zawetować. Kilka miesięcy temu Duda zapewniał, że zawetuje ustawę, jeśli trafi na jego biurko.

Sejm przyjął lex TVN. "Zamach na wolne media"

Nagłe posiedzenie sejmowej komisji wywołało sprzeciw posłów opozycji. Jak podkreślili, o takim planie posiedzenia dowiedzieli się kilkanaście minut przed jego rozpoczęciem. Wielokrotnie zgłaszano uwagi, że komisja jest "nielegalna" i zwołana w "nieregulaminowym trybie". Część posłów opozycji opuściła obrady podczas głosowania.

- To, że odrzucili nasze weto, to nie jest pierwszy raz. Ale tryb, w jaki zostało to zrobione, to nie są standardy demokratycznego państwa. To jakiś PZPR, to jakaś Korea - mówił marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Poseł Polski 2050 Mirosław Suchoń ocenił, że mamy do czynienia z "zamachem na wolne media". - Ograniczyliście dostęp mediom do granicy, chcecie zakazać dostępu do informacji publicznej w Trybunale Konstytucyjnym, kłamaliście w sprawie wypadku premier Szydło. I co? I chcecie zlikwidować wolne media - mówił.

Burza w sieci

Zawrzało również w internecie. "Gdyby PiS z taką determinacją, jak walczy z wolnymi mediami i niszczy sojusze międzynarodowe, walczył z COVID-19, to nie mielibyśmy tyle ofiar" - grzmiała na Twitterze wiceprzewodnicząca klubu Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer.

"PiS-owi pali się grunt pod nogami, dlatego w ostatniej chwili, ze złamaniem regulaminu, wrzucają pod obrady #lexTVN. Ta ustawa rujnuje relacje z naszym największym sojusznikiem, jest sprzeczna z Konstytucją, prawem międzynarodowym i zdrowym rozsądkiem. To zamach na wolne media!" - dodał lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

"566 nowych zgonów na COVID, oficer BOR nakłaniany do składania fałszywych zeznań po wypadku B. Szydło, polski żołnierz uciekł na Białoruś, lex TVN nielegalnie przegłosowany w Sejmie, rachunki za prąd 8% w górę. Mija kolejny dzień w państwie PiS…" - skomentował wyniki głosowania poseł Dariusz Rosati.

Dzisiejsze głosowanie ws. lex TVN skwitowała także w sieci posłanka KO Małgorzata Kidawa-Błońska. "Wszystko zrobią, by przykryć ich afery i utrzymać się przy władzy. Dzisiejszy skandal na nielegalnie zwołanej Komisji Kultury ws. lex TVN pokazuje, że bezprawie PiS wkroczyło na kolejny poziom" - oceniła.

"Toną. Postanawiają rzutem na taśmę odgrzebać zaoranie wolnych mediów. Sejmowy walec przejeżdża po TVN i wszystkich innych niezależnych stacjach, które ośmielą się pokazywać ich przekręty" - stwierdziła posłanka PO Aleksandra Gajewska.

Lider Polski 2050 nawiązał z kolei do wcześniejszych zapowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy. "Pan to oczywiście zawetuje zgodnie z Pańską wcześniejszą deklaracją, prawda? Jakże mogłoby być inaczej" - napisał Szymon Hołownia.

RadioZET.pl