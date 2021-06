Prof. Wiącek przegrał głosowanie ws. RPO. "Wyrok demokracji"

To wyrok demokracji. Demokracja zadziałała tak, jak trzeba, kandydat, który uzyskał większość głosów, zwyciężył - w ten sposób swą przegraną w Sejmie skomentował prof. Marcin Wiącek, kandydat opozycji na nowego RPO. Pogratulował też zwyciężczyni głosowania, senator Lidii Staroń.

Sejm powołał we wtorek senator Lidię Staroń (bezpartyjna, członkini Koła Senatorów Niezależnych) na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Głosowało na nią 231 posłów, w tym wszyscy posłowie PiS i Solidarnej Polski, a także kilkoro parlamentarzystów niezrzeszonych oraz członków koła Konfederacji.

Prof. Marcin Wiącek - prawnik, ekspert ds. praw człowieka i wykładowca UW - który był jej kontrkandydatem, popieranym przez kluby: KO, Lewicy, KP-PSL, koła: Polska 2050 i Polskie Sprawy i część posłów Porozumienia (a także jednego posła Konfederacji), otrzymał 222 posłów.

Prof. Wiącek o głosowaniu ws. RPO: wyrok demokracji

Wiącek podziękował po głosowaniu tym parlamentarzystom, którzy poparli jego kandydaturę. - Jest to dla mnie ogromny zaszczyt. Pragnę również pogratulować pani senator Lidii Staroń świetnego wyniku i życzę powodzenia na dalszym etapie procedury wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich - powiedział prawnik. Podkreślił, iż rezultat wtorkowego głosowania to "wyrok demokracji".

Demokracja zadziałała tak, jak trzeba, kandydat, który uzyskał większość głosów, zwyciężył to głosowanie prof. Marcin Wiącek

Zapytany, czy gdyby zarządzono "szóste podejście" do wyboru RPO, kandydowałby ponownie, odparł: - To jest trudne pytanie, nie chciałbym w tej chwili na nie odpowiadać. Trudno mi się ustosunkować do takiego pytania.

RadioZET.pl/PAP