Sejm zatwierdził w czwartek przed północą przedłużenie stanu wyjątkowego, o co wnosił do prezydenta Andrzeja Dudy rząd PiS. Głosowanie poprzedziła emocjonalna dyskusja nad zasadnością tej decyzji. Poparło ją 237 posłów Zjednoczonej Prawicy, ale też Konfederacji czy Kukiz’15.

Zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel powiedział w piątek w Radiowej Jedynce, że kryzys na granicy z Białorusią można było wygasić już na początku. Winę zrzucał na opozycję i jej "happeningi na granicy".

Poseł PiS o krytyce opozycji w Sejmie. "Osiągnęła dno"

– Były próby, nic specjalnie się nie działo, ale w momencie, gdy zaczęły się te happeningi na granicy, kiedy pan poseł (Franciszek Sterczewski, red.) postanowił zorganizować swój słynny slapstickowy rajd pomiędzy funkcjonariuszami Straży Granicznej, kiedy zaczęli zjeżdżać się politycy, aktywiści krytykujący rząd i atakujący służby dziennikarze, to w Mińsku uznano, że to działa, że jest presja na polski rząd – twierdził Radosław Fogiel.

Jego zdaniem Łukaszenka spasowałby, ale widząc reakcje polskiej opozycji, postanowił eskalować kryzys migracyjny. – Gdyby nie to, że Łukaszenka zobaczył, że są tutaj siły i ośrodki, które domagają się bezkrytycznego wpuszczania każdego, kogo reżim Łukaszenki przyśle, być może byłoby już po sprawie, ale jeżeli Łukaszenka zobaczył, że ma sojuszników po naszej stronie, że oni wywierają presję na rząd, to postanowił to kontynuować – mówił.

Fogiel nie zostawił też suchej nitki na opozycjonistach, którzy krytykowali przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni. – Jesteśmy od tego jako politycy, żeby się spierać, przedstawiać różne wizje Polski. Opozycja ma, nazywane niekiedy wilczym, prawo krytykowania rządu i nikt o to nie ma pretensji, ale to, co się wczoraj wydarzyło, ta histeria, szantaże emocjonalne, wyzwiska z mównicy - to wszystko pokazuje, że niestety polska opozycja osiągnęła dno i kompletnie nie jest w stanie - w ramach opozycyjności wobec rządu - odnaleźć się jako siła propaństwowa – ocenił zastępca rzecznika PiS.

RadioZET.pl/PAP - Mateusz Roszak