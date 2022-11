Za uchyleniem immunitetu Joannie Scheuring-Wielgus zagłosowało 236 posłów, 206 było przeciw, a 10 wstrzymało się od głosu. Nie głosowało 8 posłów.

Kiedy marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła głosowanie w sprawie dotyczącej immunitetu Borysa Budki, poseł KO wyszedł na mównicę, domagając się przerwy w obradach. W tym momencie część polityków opozycji wyciągnęło zdjęcie Joanny Lichockiej z PiS z jej słynnym gestem środkowego palca. Ostatecznie Budka sam wręczył marszałek oświadczenie, w którym zrzekł się immunitetu. Głosowanie w jego sprawie odwołano.

Przypomnijmy, posłanka PiS Joanna Lichocka oskarżyła Borysa Budkę, wówczas szefa PO, o stosowanie wobec niej mowy nienawiści. Miało to związek z plakatami opozycji, które pojawiły się na ulicy - ze zdjęciem środkowego palca. Lichocka zapewniała, że nie wykonała wulgarnego gestu i domagała się uchylenia immunitetu Budce, ponieważ chciała wnieść sprawę do sądu.

Sejm uchylił immunitet posłance Lewicy Joannie Scheuring-Wielgus

Toruńska prokuratura chce oskarżyć Joannę Scheuring-Wielgus o to, że 20 października 2020 r. w kościele pod wezwaniem św. Jakuba w Toruniu złośliwe przeszkadzała w wykonywaniu aktu religijnego Kościoła katolickiego, "znieważając jednocześnie miejsce przeznaczone do wykonywania obrzędów religijnych i obrażając uczucia religijne innych osób".

Posłanka pojawiła się wraz z mężem podczas mszy w tym kościele. Oboje stanęli przed ołtarzem, trzymając transparent: "Kobieto, możesz sama decydować" oraz "Kobiety powinny mieć prawo decydowania, czy urodzić, czy nie".

Scheuring-Wielgus odniosła się do zarzutów prokuratury w czwartek w Sejmie. Jak mówiła, to nie ona, ale księża i politycy PiS wprowadzili politykę do Kościoła. Oświadczyła, że jej działania w kościele były jedynie odpowiedzią na zachowania księży. - Tymczasem ja nie stanęłam ani na ambonie, ani nie wypowiedziałam żadnego słowa. Spędziłam w kościele kilkadziesiąt sekund, w milczeniu, bez złośliwości, bez przerywania mszy. Stanęłam pod ołtarzem z transparentem: "Kobieto, umiesz sama decydować". To nie jest hasło obraźliwe [...] Nie ma tu ani podtekstu, ani drugiego dna. Jest tylko wsparcie i wyrażenie opinii. I miałam do tego prawo w miejscu, gdzie wielokrotnie Kościół wypowiada się na temat moich spraw" - argumentowała posłanka Lewicy.

