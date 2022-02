Sejm zdołał "obejść" Polski Ład. Posłowie dostali przelew: 425 złotych

Od połowy 2021 roku parlamentarzyści zarabiają 12,8 tys. zł. Tym samym o 27 złotych przekraczają próg, powyżej którego traci się na wprowadzeniu Polskiego Ładu. Do tego dochodzi jeszcze dieta poselska, co daje łącznie 15,332 złote. Posłowie i senatorowie otrzymali za styczeń uposażenia niższe o 1,4 tys. zł. Parlamentarzyści nie są pracownikami, więc nie mają prawa do żadnej ulgi.

Polski Ład. Onet ujawnia: posłowie dostali zwrot pieniędzy

W poniedziałek dziennikarz śledczy Radia ZET Mariusz Gierszewski ustalił nieoficjalnie, że Ministerstwo Finansów rozważa różne rozwiązania, które zmieniłyby sposób rozliczania podatków przez parlamentarzystów. Informację dementował na Twitterze rzecznik rządu Piotr Mueller. "Nie będzie żadnych specjalnych, dodatkowych korzyści dla parlamentarzystów" – pisał.

Jak ustalił Onet, Kancelaria Sejmu przelała posłom część pieniędzy, które wcześniej zostały im zabrane w ramach Polskiego Ładu. Parlamentarzyści otrzymali przelewy w wysokości 425 zł. Tytuł każdego z nich brzmiał: "Kwota wolna od podatku 01/22".

"Pierwotnie Kancelaria Sejmu wypłaciła posłom uposażenie poselskie za styczeń 2022 roku bez zmniejszania zaliczki na podatek o ww. kwotę 425 zł i jednocześnie wystąpiła do Krajowej Informacji Skarbowej […] z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej powyższego zagadnienia. Interpretacja taka powstała i została do Kancelarii Sejmu przesłana. Potwierdza ona, że posłowie mogą korzystać z wyżej opisanej możliwości" – wyjaśniło Centrum Informacyjne Sejmu.

Jak dodano, "posłowie nie zostali w żaden sposób uprzywilejowani w stosunku do pozostałych obywateli zatrudnionych na podstawie umów o pracę i korzystających z tych samych rozwiązań podatkowych", a "przelewy te nie miały też związku z tak zwaną ulgą dla klasy średniej, która posłów nie obejmuje".

RadioZET.pl/Onet