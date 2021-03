Sejm ma zająć się we wtorek projektem ustawy "Tak dla rodziny, nie dla gender". Zakłada on w dalszej kolejności wypowiedzenie przez Polskę konwencji stambulskiej z 2011 roku. Dotyczy ona zwalczania przemocy domowej, szczególnie wobec kobiet.

Konwencja traktuje też o płciach. Według autorów projektu, który podpisało ponad 150 tys. osób, jest ona zagrożeniem dla polskiej rodziny. Inicjatorzy projektu przypominają, że konwencja stambulska posługuje się pojęciem "płci społeczno-kulturowej (gender), co może prowadzić do negacji konstytucyjnej tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny". Piszą również, że "zobowiązuje polski rząd do promowania niestereotypowych ról płciowych w polskich szkołach".

We wtorek pierwsze czytanie projektu Ordo Iuris. Chcą wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej

- Próbują forsować inicjatywy rodem z krajów szariatu. Nie zdziwiłbym się, gdyby taka propozycja była w Arabii Saudyjskiej – uważa europoseł Robert Biedroń. Lewica i zapewne większość opozycji nie poprze projektu Ordo Iuris. Wcześniej za wypowiedzeniem konwencji stambulskiej opowiadała się konserwatywna Konfederacja.

Kościół katolicki w Polsce popiera inicjatywę Ordo Iuris. Episkopat przedstawiał wcześniej swoje zdanie w tej kwestii. "Pragniemy niniejszym przypomnieć, że w tej sprawie zgodne stanowisko przyjęło już zgromadzenie biskupów Europy Środkowej, którzy wezwali do odrzucenia tego dokumentu" – przypominamy oświadczenie KEP z 2020 roku. Podpisało je trzech arcybiskupów, Stanisław Gądecki (przewodniczący Episkopatu), Marek Jędraszewski oraz Artur Miziński. "Równocześnie z uznaniem przyjmujemy powstanie społecznej inicjatywy ustawodawczej na rzecz wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej i zastąpienia jej Międzynarodową Konwencją Praw Rodziny, zachęcając do wspierania tej akcji" – podsumowują hierarchowie.

