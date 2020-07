W Sejmie w środę wieczorem trwała ostra dyskusja przed głosowaniem nad wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry. Na mównicy głos zabrała posłanka Lewicy, Joanna Scheuring-Wielgus. Zwróciła się bezpośrednio do prokuratora generalnego, cytując Leszka Millera.

Mój kolega powiedział kiedyś, że jest pan zerem. Wie pan co? Sporo się zmieniło, dokonał pan rzeczy niewiarygodnej i w kilkanaście lat zjechał pan na poziom mniej niż zero

- powiedziała.

- zaczęła swoje wystąpienie Scheuring-Wielgus. Odwołała się również do sprawy pedofila, wobec którego Andrzej Duda zastosował prawo łaski i zniósł zakaz zbliżania się do bliskich.

- stwierdziła posłanka Lewicy dodając, że Andrzej Duda "ułaskawił pedofila".

To jest ocean hipokryzji, zakłamania, cynizmu - mówił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro o zarzutach opozycji podczas sejmowej debaty nad wnioskiem o wotum nieufności wobec niego. Wymieniał przy tym, ile trwało wszczynanie śledztw za poprzednich rządów, m.in. w sprawie Amber Gold.

Odpowiadając na zarzuty opozycji, szef MS podkreślił, że działania prokuratury są krytykowane w związku z wydarzeniami, które miały miejsce w czasie pandemii, "w związku ze sprawą maseczek, respiratorów".

- wskazywał.

Jak dodał, w sprawie Amber Gold od momentu, kiedy wpłynęło pierwsze zawiadomienie do prokuratury do momentu wszczęcia śledztwa minęły dwa lata, natomiast w sprawie piramidy Finroyal - aż trzy.

Czego wy chcecie? Macie odrobinę honoru? To nie jest rzeka, to jest morze, to jest ocean hipokryzji, zakłamania, cynizmu

- ocenił minister.

Minister odwołał się także do kwestii ułaskawienia przez prezydenta mężczyzny skazanego za przestępstwo seksualne na osobie małoletniej. Jego zdaniem, sposób przedstawienia tej sytuacji był "niebywale skandaliczną operacją" wymierzoną w Andrzeja Dudę.

- zwrócił się do opozycji.

To, co zrobiliście tym kobietom, pokrzywdzonym w tej sprawie, to, jak instrumentalnie i cynicznie wykorzystaliście je, to szczyt, który przekracza moje wyobrażenia o tym, do czego jesteście zdolni