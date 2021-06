Senat zajmie się w piątek wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich. Taką decyzję podjął konwent seniorów. Jedyną kandydatką jest senator niezależna Lidia Staroń, którą Sejm wybrał głosami PiS oraz kilku posłów Konfederacji, Kukiz’15 i niezrzeszonych. Sejm odrzucił kandydaturę prof. Marcina Wiącka popieranego przez opozycję oraz część Porozumienia.

Senat pochyli się nad wyborem RPO zaledwie trzy dni po głosowaniu w Sejmie, choć ma na to 30 dni. Skąd ten pośpiech? - Znamy wszyscy Lidię Staroń, każdy z nas ma swoje zdanie. A po drugie chcieliśmy na wypadek, gdyby Senat odrzucił kandydaturę pani Staroń, dać Sejmowi czas, żeby jeszcze jedną kandydaturę przedstawić przed 15 lipca – wyjaśnił szef senackiego klubu PO Marcin Bosacki. To właśnie 15 lipca Adam Bodnar przestanie pełnić funkcję RPO, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z połowy kwietnia.

Lidia Staroń zostanie nowym RPO? Głosowanie w Senacie w piątek

Lidia Staroń zostanie RPO, jeśli zaakceptuje ją Senat. Zaważyć może jeden głos lub dwa. Marszałek Tomasz Grodzki nie chciał spekulować, czy senator niezależna wspierana przez PiS może zostać wybrana. – Moim zadaniem jest zorganizowanie obiektywnej debaty – podkreślił Grodzki.

Senator KO Marek Borowski stwierdził, że senator niezależna raczej poniesie porażkę w głosowaniu. – Sądzę, że pani Lidia Staroń tej funkcji nie obejmie – powiedział w radiu TOK FM. Zaznaczył przy tym, że nie wie, jak zachowa się np. senator Krzysztof Kwiatkowski, który współtworzy ze Staroń Koło Senatorów Niezależnych.

Pewne jest natomiast, że w senackim klubie PiS będzie dyscyplina. Poinformował o tym szef klubu Marek Martynowski, po spotkaniu senatorów Prawa i Sprawiedliwości z Lidią Staroń. - Mamy jeden klub i jednego szefa klubu, pana profesora Ryszarda Terleckiego, który zapowiedział, że będzie w klubie dyscyplina, u nas też będzie dyscyplina - powiedział Martynowski cytowany przez TVN24.

Z kolei wicepremier i szef Porozumienia Jarosław Gowin uważa, że szansę wyboru Lidii Staroń przez Senat "są pół na pół". – Taki też jest podział w Senacie. Zapewne zdecydują pojedyncze głosy – mówił w audycji Gość Radia ZET Jarosław Gowin. Wicepremier był dopytywany o to, co doradzał dwóm senatorom z Porozumienia, współtworzącym klub PiS, Gowin odpowiedział, że „mają w tej sprawie wolną rękę”. – Czym innym było głosowanie w Sejmie, gdzie mieliśmy do czynienia z dwiema kandydaturami, obiema jak mówiłem dobrymi. Poparliśmy kandydata lepszego, w mojej ocenie wyraźnie lepszego, czyli pana profesora Marcina Wiącka. Jednak w Senacie tak naprawdę głosujemy albo za panią senator Lidią Staroń, albo za kimś w rodzaju komisarza, kimś, kto będzie wskazany przez marszałek Sejmu - podkreślił Gowin.

Wicepremier odniósł się też do wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. kadencji Adama Bodnara. - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jednoznacznie wskazuje, że taka sytuacja, z jaką mamy niestety do czynienia, mówię to z ubolewaniem, czyli gdy ten urząd jest sprawowany przez osobę, której kadencja już dawno temu wygasła, że jest to sprzeczne z duchem i literą konstytucji – stwierdził Gowin.

Piąta próba wyboru RPO

Jeśli i tym razem nie uda się wybrać RPO - teoretycznie jest czas na jeszcze jedną próbę. Bo kadencja Adama Bodnara definitywnie zakończy się 15 lipca.

Jest to już piąta próba wyłonienia następcy Adama Bodnara. Wcześniej Sejm trzykrotnie odrzucał kandydaturę prawniczki Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, którą popierała opozycja. Z kolei Senat dwukrotnie nie zgodził się na wybór kandydatów popieranych przez PiS – wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka oraz posła PiS i jednego z autorów wniosku do TK o zaostrzenie ustawy antyaborcyjnej Bartłomieja Wróblewskiego.

RadioZET.pl/TOK FM/TVN24