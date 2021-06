Senator PiS nie zagłosował na Lidię Staroń. "Tak podpowiadało mi sumienie"

Lidia Staroń decyzją Senatu nie została nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Za wyborem senator niezależnej popieranej przez PiS było 45 senatorów, 51 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu, a 1 nie głosował.

Lidia Staroń przepadła w Senacie

Za Lidią Staroń głosowało 45 z 48 senatorów klubu PiS, w tym senatorowie Porozumienia: Józef Zając i Tadeusz Kopeć. Dwoje senatorów PiS wstrzymało się od głosu: Dorota Czudowska i Andrzej Pająk, natomiast senator Janina Sagatowska nie wzięła udziału w głosowaniu.

Przeciw powołaniu Staroń na RPO zagłosował cały klub Koalicji Obywatelskiej, trzech senatorów Koalicji Polskiej-PSL, dwoje senatorów Lewicy, senator Polski 2050 Jacek Bury i senator niezrzeszony Stanisław Gawłowski. Spośród senatorów niezależnych Krzysztof Kwiatkowski oraz Wadim Tyszkiewicz również byli przeciw, natomiast sama Lidia Staroń w głosowaniu we własnej sprawie wstrzymała się od głosu.

Senator PiS nie zagłosował na Lidię Staroń

- W poprzednim rozdaniu głosowaliśmy nad kandydaturą pana Wróblewskiego. On był o wiele lepiej przygotowany merytorycznie i pod względem prawnym. Słuchając między innymi wystąpienia pani Staroń oceniam, że różnica między nimi w przygotowaniu na to stanowisko jest spora. [...] Zagłosowałem więc zgodnie z tym, co słyszałem. Zagłosowałem zgodnie ze swoim przekonaniem i sumieniem. [...] Do tego pani Staroń nie poparła wówczas pana Wróblewskiego, a powinna umieć ocenić tę dobrą kandydaturę - wskazał w rozmowie z PAP senator PiS Andrzej Pająk.

Pytany, czy obawia się w związku ze swoim głosowaniem konsekwencji ze strony partii i klubu PiS senator powiedział, że w jego głosowaniu ewentualne "reperkusje nie były przedmiotem kalkulacji".

- Pan Wróblewski był mi w poprzedniej turze wyborów znacznie bliższy niż dziś senator Staroń. Nie zmienia tego fakt, że jest członkiem partii. Pokazał on niezależność między innymi w głosowaniu nad tak zwaną ''piątką dla zwierząt''. Do tego proponował ludzi z innej opcji na zastępców. [...] Jego wybór był w mojej ocenie bardzo dobry. Dziś zagłosowałem tak, jak uważałem - podkreślił senator Pająk.

RadioZET.pl/PAP