Senator PiS pogodzony z usunięciem z klubu? "Nikt ze mną nie rozmawia"

W PiS nikt ze mną nie rozmawia, o wszystkim dowiaduję się z mediów - powiedział w środę senator Jan Maria Jackowski zapytany o zapowiedź wykluczenia go z klubu PiS. W TVN24 zapowiedział, że nie będzie walczył o przynależność klubową. – Zamiast prowadzić dialog wewnętrzny i naprawiać, usuwać błędy, to usuwa się osobę, która o tym mówiła - zaznaczył Jackowski.

Jan Maria Jackowski wkrótce pożegna się z klubem PiS. Według informacji Polskiej Agencji Prasowej ma zostać usunięty z klubu "za działania i wypowiedzi stojące w sprzeczności ze stanowiskiem klubu".

Senator Jackowski został w środę 9 lutego zapytany w TVN24, czy pogodził się z tym, że jego los w klubie jest przesądzony. – Przyjmuję do wiadomości sytuację, jaka wokół mnie się wytworzyła w środowisku PiS. Z tego wynika, że nie może się to odbyć w trybie zakulisowym, że decyzja miałaby być podjęta przez prezydium klubu. Ci, co to sugerowali, nie znają regulaminu naszego klubu parlamentarnego - powiedział Jackowski.

Senator PiS pogodzony z wyrzuceniem? "To pokazuje hipokryzję władz klubu"

Na pytanie, czy walczy o to, żeby nie został wyrzucony z klubu, Jackowski zapewnił, że "nie walczy i nie negocjuje" w tej sprawie, a o wszelkich nowościach dowiaduje się z mediów. – O wszystkim dowiaduję się z mediów. O komentarzach polityków PiS też dowiaduję się z mediów. Tak wygląda sytuacja – podkreślił.

Przyznał też, że "nie bardzo rozumie" powodów spodziewanego usunięcia z klubu. Przeczuwa, że chodzi o konsekwentną krytykę rządzących od dłuższego czasu. – Jeżeli krytycznie się wypowiadałam w takich sprawach jak: "piątka dla zwierząt", Polski Ład, kwestia wyjaśnienia sprawy Pegasusa, o nepotyzmie, o kolesiostwie, o nieuzasadnionych zarobkach współpracownic prezesa NBP Adama Glapińskiego, o niechlujstwie legislacyjnym związanym z COVID-em i o ograniczaniu swobód i praw obywatelskich w drodze rozporządzeń […] to okazuje się, że w tych wszystkich sprawach miałem rację. Więc zamiast w tych wszystkich sprawach prowadzić dialog wewnętrzny i naprawiać, i usuwać te błędy, to usuwa się osobę, która o tym mówiła – konkludował senator klubu PiS.

Przyznał, że w obecnej kadencji Senatu jego odejście z klubu PiS nie zmieni arytmetyki senackiej – większość w izbie wyższej utrzymuje opozycja (KO, PSL, Lewica, niezrzeszeni). – Z tego punktu widzenia, ci posłowie, którzy ewidentnie zasłużyli (na usuniecie z klubu, przyp.) ze względu na swoje zachowania, działania, ze względu na różne problemy, które mają i niewyjaśnione okoliczności, nie są usuwani z klubu dlatego, że są potrzebni w arytmetyce (sejmowej, przyp.). To pokazuje hipokryzje władz klubu parlamentarnego PiS - ocenił senator. Przypomnijmy, że senator Jan Maria Jackowski będzie w czwartek 10 lutego gościem Radia ZET. Zapraszamy na audycję od godz. 8.02.

O sprawę senatora Jackowskiego był we wtorek pytany szef klubu PiS Ryszard Terlecki. – Prawdopodobnie klub podejmie decyzję o usunięciu go. Wypowiada się niezgodnie z linią polityczną klubu – mówił. Dopytywany, kiedy takiej decyzji można się spodziewać, odpowiedział: "Po następnym posiedzeniu klubu".

