Senator PiS skrytykował Morawieckiego. "Jestem bardzo rozczarowany"

W obozie rządzącym panuje dwugłos ws. decyzji premiera o powrocie do współpracy z Węgrami – wynika ze słów gości programu 6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET.

- Czy panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który krytycznie podchodzi do polityki premiera Węgier Viktora Orbana po ataku Rosji na Ukrainę, podoba się zapowiedź premiera, by “odłożyć Ukrainę trochę na bok, będziemy się różnić” i współpracować w innych sprawach? - zapytał prowadzący Andrzej Stankiewicz.

- Pan prezydent nie zmienił zdania. Cały czas wspiera Ukrainę i mówi jasno, że nie rozumie głów państw czy premierów, którzy nie wspierają Ukrainy - odpowiedział Łukasz Rzepecki z kancelarii prezydenta.

Rzepecki: Prezydent Duda nie zmienił zdania ws. Ukrainy

- A rozumie własnego premiera? - dopytywał Stankiewicz.

- Pan prezydent uważa, że trzeba współpracować, aby korzyść była dla naszego państwa, ale i dla Ukrainy - odpowiedział Rzepecki.

- Prezydent nie ma wpływu na politykę zagraniczną rządu? - drążył prowadzący.

- Pan prezydent ma wpływ. Konsultuje na bieżąco różne decyzje z panem premierem, z ministrami. W tym tygodniu w Afryce podjął działania mające na celu wzrost importu gazu LNG czy ropy do Polski. Zacieśnienie współpracy z krajami afrykańskimi to rzecz priorytetowa, ale także odkłamywanie tego, co mówi Putin i jego przedstawiciele w Afryce.

- Ale czy powrót do współpracy z Orbanem jest na tyle ważną zmianą w polityce, że powinna zostać skonsultowana z prezydentem? - zapytał dziennikarz.

- Pan prezydent bardzo blisko współpracuje z rządem, z ministrami i Rzeczypospolita Polska robi wszystko, żeby wspierać na każdym kroku Ukrainę - powtórzył Rzepecki.

- To jest ucieczka od mojego pytania - uznał Stankiewicz.

Włosowicz: Jestem bardzo rozczarowany deklaracją premiera Morawieckiego

Senator PiS Jacek Włosowicz stwierdził, że jest "bardzo rozczarowany deklaracją premiera Morawieckiego" o powrocie do współpracy z Orbanem. - Powinniśmy być konsekwentni w stosunku do polityki Rosji, jak i krajów, które ją wspomagają - uważa.

- Premier popełnił błąd? - zapytał Stankiewicz.

- Pokazaliśmy, że jedno mówi rząd, drugie mówi prezydent, a swoje stanowisko, również twarde, ma polski parlament. W polityce zagranicznej w tak ważnych sprawach powinniśmy mówić jednym głosem - zaznaczył senator PiS.

