"W służbach działa zorganizowana grupa przestępcza". Senatorowie wysłuchali Giertycha ws. Pegasusa

Roman Giertych, który - według ekspertów kanadyjskiej grupy Citizen Lab - był inwigilowany Pegasusem - w środę udzielał informacji senackiej komisji, która bada przypadki nielegalnej inwigilacji przy użyciu tego izraelskiego systemu. W obradach komisji uczestniczył zdalnie.



Giertych przedstawił wyniki raportu działającej przy Uniwersytecie w Toronto grupy Citizen Lab, która udowodniła 18 włamań na jego telefon oraz wykradanie z niego danych. - Za tym stoją agenci obsługujący Pegasusa i ich polityczni mocodawcy, którzy wielokrotnie złamali prawo - zeznał Giertych.

Giertych przed senacką komisją ws. Pegasusa

Giertych zaznaczył, że przeglądanie jego skrzynki mailowej poprzez włamanie Pegasusem, to pierwszy znany mu przypadek tak rażącego naruszenia tajemnicy adwokackiej. Dodał, że ma podejrzenie "graniczące z pewnością", że ten system niemal do chwili obecnej był używany wobec jego skrzynki mailowej.

- Celem inwigilacji mnie przy użyciu Pegasusa był tak naprawdę Donald Tusk - ocenił Giertych. Dodał, iż z jego telefonu ściągnięto "ogromne pliki", wśród których były m.in. dokumenty i zdjęcia. Mecenas przypomniał, że był pełnomocnikiem m.in. ówczesnego przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska i to ten fakt - w jego ocenie - był kluczowy jeśli chodzi o zastosowanie wobec niego Pegasusa. - Reprezentowałem go w różnych postępowaniach, które toczyły się z jego inicjatywy lub innych osób. W związku z czym byłem w stałym kontakcie z panem przewodniczącym i daty tej infekcji pokrywają się z jedną bardzo istotną sprawą - w tym czasie ważyła się kwestia startu Donalda Tuska w wyborach prezydenckich - powiedział mecenas.

Giertych sformułował zarzut, że w obecnych służbach działa zorganizowana grupa przestępcza, która zajmuje się inwigilowaniem i zastraszaniem opozycji. - Rządzi zorganizowana grupa przestępcza, której celem jest popełnianie przestępstw polegających na przekraczaniu uprawnień - powiedział. Mecenas stwierdził, że działania te są prowadzone dla osiągnięcia korzyści, jaką jest zwalczanie opozycji demokratycznej.

Senator Magdalena Kochan (KO) pytała m.in. o telefony z pogróżkami do córki Giertycha. Mecenas odpowiedział, że sprawa na szczęście nie dotknęła jego córki, bo była ona uprzedzona o sytuacji. Giertych zapowiedział wszelkie kroki prawne, które doprowadzą do tego, że “prześladowcy jego i jego rodziny odpowiedzą za swoje czyny”.

Giertych: W obecnych służbach działa zorganizowana grupa przestępcza

W opinii Giertycha jednak wszystkie rzeczy, które dzieją się ostatnio wokół byłego szefa CBA Pawła Wojtunika, małżeństwa Brejzów, tylko potwierdzają, że "w ramach służb specjalnych istnieje zorganizowana grupa przestępcza, zajmująca się zastraszaniem opozycji". Dodał, że ta grupa przestępcza od lat inwigiluje opozycję, a także koalicję rządzącą. - Z tego PiS zrobił centrum swej władzy. Bez tego rozsypaliby się jak domek z kart - ocenił Giertych.



Przyznał też, że to on pomaga Citizen Lab ustalać nazwiska osób, których telefony mogły zostać zainfekowane Pegasusem. Podkreślił zarazem, że jego zdaniem tylko 20 procent aktywności Pegasusa dotyczyło opozycji, zaś 80 procent obozu rządowego.

We wtorek amerykańska agencja prasowa AP, powołując się na ustalenia Citizen Lab, podała, że Pegasusem mogli być inwigilowani dziennikarz Tomasz Szwejgiert i lider Agrounii Michał Kołodziejczak. Zdaniem Giertycha, "Kołodziejczak to dosyć oczywisty obiekt zainteresowania służb", ponieważ - jak ocenił - Agrounia może zabrać PiS część elektoratu, a 90 procent wyborców Agrounii to dawni wyborcy PiS.



Mecenas powiedział, że posprawdzałby telefony pod kątem użycia Pegasusa na miejscu tych działaczy PiS, którzy byli np. skonfliktowani z prezesem partii Jarosławem Kaczyńskim. Jak powiedział, zrobiłby to np. na miejscu Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Anny Siarkowskiej, osób związanych z Arturem Balazsem, a także ministrów z Kancelarii Prezydenta.

Minister-koordynator służb specjalnych i szef MSWiA Mariusz Kamiński oświadczył w środę, że nie stawi się przed senacką komisją. - Polskie służby działają legalnie, nie ma tu żadnych nadużyć - powiedział dziennikarzom w Sejmie. - Znacząca część informacji, które są w przestrzeni publicznej, są to informacje całkowicie nieprawdziwe - stwierdził minister.

RadioZET.pl/PAP - Piotr Śmiłowicz, Marta Rawicz/oprac. AK