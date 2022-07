Sensacja w najnowszym sondażu. Takich wyników nie było od lat

Koalicja Obywatelska wyprzedza PiS o 1 punkt procentowy - wynika z najnowszego sondażu Kantar Public dla "Gazety Wyborczej". To pierwsze takie badanie od siedmiu lat. - Dotychczasowe działania rządzących, a w wielu obszarach właściwie ich brak, nie budują zaufania ani nadziei na pomyślną przyszłość - tłumaczy dyrektorka zarządzająca KP Urszula Krassowska.

Koalicja Obywatelska wyprzedziła PiS w najnowszym - przeprowadzonym w dniach 15-20 lipca - sondażu Kantar Public dla "Gazety Wyborczej". To pierwsza taka sytuacja od lat. Ostatni raz Jarosław Kaczyński i jego partia zajmowali drugie miejsce za PO (która jest główną siłą w ramach KO) w kwietniu 2015 roku.

Sondaż Kantar Public: Koalicja Obywatelska wyprzedza PiS

Dowodzona przez lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska KO cieszy się sympatią 27 proc. ankietowanych (wzrost o 4 pkt proc. względem poprzedniego badania), z kolei na PiS i jego sojuszników głos deklaruje 26 proc. z nich (spadek o 3 pkt proc.). To jednak wciąż różnica nieznaczna, mieszcząca się w graniach błędu statystycznego.

W Sejmie znaleźliby się również przedstawiciele Polski 2050 Szymona Hołowni, Lewicy (obydwie formacje cieszą się poparciem 8 proc. respondentów), Konfederacji (6 proc.) i PSL (5 proc.). Progu wyborczego nie przekroczyłyby: Kukiz'15 (3 proc.), Porozumienie Jarosława Gowina oraz AgroUnia (po 1 proc.).

Frekwencja wyborcza wyniosłaby 69 proc., co stanowiłoby rekordowy wynik w historii demokratycznych elekcji w Polsce po 1989 roku. 34 proc. zdecydowanych jest do wzięcia udziału w głosowaniu, 35 proc. odpowiedziało "raczej tak". Przeciwne stanowisko wyraża 1/5 badanych (20 proc.), z czego 13 proc. zapowiada, że raczej nie pójdzie głosować, a 7 proc., że zdecydowanie nie weźmie udziału w wyborach.

"Działania rządzących nie budują zaufania"

Skąd to przetasowanie na szczycie sondażu? Wyjaśnia to w rozmowie z "Wyborczą" dyrektorka zarządzająca Kantar Public Urszula Krassowska. Jej zdaniem, choć "przewaga największego opozycyjnego ugrupowania jest minimalna", to "zmiana lidera rankingu ma symboliczne znaczenie".

- Można powiedzieć, że ta zmiana była spodziewana, była kwestią czasu - ocenia. Wśród czynników, które uzasadniają tę zmianę, badaczka wymienia m.in. galopującą inflacją, wzrost cen, drożyznę, politykę Narodowego Banku Polskiego oraz problemy dotyczące węgla i paliw.

Przychodzi na myśl pytanie, co będzie jesienią, a co przyniesie nam zima. Dotychczasowe działania rządzących, a w wielu obszarach właściwie ich brak, nie budują zaufania ani nadziei na pomyślną przyszłość. Teraz mamy czas wakacyjny, dla niektórych czas odpoczynku, ale politycy wszystkich ugrupowań pojechali w teren, rozmawiają, przekonują Urszula Krassowska, Kantar Public

- Zobaczymy, kto będzie skuteczny w tym bezpośrednim działaniu. Sprawdzimy, czy w następnym miesiącu zmiana się utrwali, czy ten wynik to było tylko jednorazowe wahnięcie - podsumowuje Krassowska.

RadioZET.pl/wyborcza.pl