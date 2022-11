Beata Kozłowska-Chyła piastuje stanowisko prezesa PZU SA od października 2020 roku. 14 października wraz wiceprezes Małgorzatą Sadurską, innym swoim zastępcą Piotrem Nowakiem oraz kilkoma innymi osobami z zarządu PZU, PZU Życie i spółek pokrewnych wpłaciła na konto PiS znaczną sumę pieniędzy. Łącznie to 225 tys. 750 zł.

Setki tysięcy z PZU do PiS. Potężne wsparcie dla partii Kaczyńskiego

Zdaniem "Polityki" donatorów było więcej i wszyscy byli w jakiś sposób powiązani z obecną władzą i zasiadali w zarządach bądź radach nadzorczych państwowych spółek, np. PEKAO SA. Wśród tych, którzy wpłacali byli też m.in. prezes PZU Zdrowie Andrzej Jaworski i były szef CBA - a obecnie członek zarządu PZU Życie i rady nadzorczej Alior Banku Ernest Bejda.

Dlaczego? Jak twierdzi informator "Polityki", latem w siedzibie kierowanego przez Jacka Sasina Ministerstwa Aktywów Państwowych miało odbyć się spotkanie z przedstawicielami spółek Skarbu Państwa. - Zostało wówczas jasno postawione oczekiwanie, że mają wpłacać pieniądze na konto partii - mówi.

Każdy z nich wpłacał więc od 13 do 20 października od kilku do nawet 45 150 zł. Ta ostatnia kwota to górny limit pieniędzy, jaki osoba fizyczna może wpłacić w formie darowizny na partię polityczną.

"Zgodnie z ustawą to 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku (w tym roku wynosi 3 tys. 10 zł). Partia może wykorzystać zebrane w ten sposób środki na bieżące wydatki lub przelać na swój fundusz wyborczy" - pisze "Polityka". Nawet w szeregach PiS zdają sobie jednak sprawę, że może to zostać negatywnie odebrane przez mierzących się z inflacją i drożyzną obywateli.

Ludzie martwią się o to, czy będą mieli z czego zapłacić wysokie rachunki za energię i ogrzewanie. Inflacja rośnie, muszą więcej płacić za kredyty, a ludzie nominowani przez partię do spółek wpłacają na PiS gigantyczne pieniądze rozmówca "Polityki", związany ze Zjednoczoną Prawicą

- Te osoby wpłacają pieniądze, żeby partia, która ich nominowała, utrzymała większość parlamentarną. Mają bezpośredni interes w tym, by - używając języka rządzącej partii - układ, którego są częścią, trwał - komentuje z kolei w rozmowie z "Polityką" dr Jan Misiuna ze Szkoły Głównej Handlowej.

- Możemy w takiej sytuacji podejrzewać, że zarządzają majątkiem państwowym na gwizdek partii politycznej. I wątpliwe, czy w związku z tym są oceniane za pracę według kryteriów merytorycznych, czy raczej lojalnościowych - dodaje ekspert.

RadioZET.pl/polityka.pl