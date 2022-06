Radosław Sikorski stał się w ostatnich dniach celem ataków przedstawicieli Kremla. Powodem jest jedna z jego wypowiedzi dotycząca Ukrainy.

Były szef polskiego MSZ, a obecnie europarlamentarzysta stwierdził, że Zachód ma prawo przekazać Ukrainie broń jądrową, by mogła chronić swoją niezależność, ponieważ Rosja złamała postanowienia memorandum budapesztańskiego z 1994 roku, na mocy którego Kijów otrzymał gwarancje bezpieczeństwa. W zamian Ukraina przystąpiła do układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej i przekazała Rosji swój arsenał jądrowy.

Sikorski odpowiedział Zacharowej: Dobrze, że wytrzeźwiała

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa we wpisie zamieszczonym w serwisie Telegram zaatakowała Sikorskiego i obraziła jego żonę Anne Applebaum. “Eurodeputowany z Polski, były minister spraw zagranicznych tego kraju, mąż anglo-amerykańskiej, rusofobicznej propagandzistki Ann Applebaum, Radosław Sikorski powiedział, że Rosja naruszyła memorandum budapeszteńskie i dlatego Zachód ma prawo dać Ukrainie głowice nuklearne w celu ochrony jej niepodległości” - czytamy we wpisie Zacharowej. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ dodała, że "polscy politycy (…) szerzą nienawiść, podsycają konflikty, a teraz grożą światu naruszeniem reżimu nierozprzestrzeniania broni jądrowej”.

Sikorski ostro odpowiedział na komentarz Zacharowej w rozmowie z Onetem. - Dobrze, że rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u wytrzeźwiała i że śledzi moją działalność. Byłem jej wdzięczny, gdy skomplementowała książkę "Polska Może Być Lepsza" słowami "zaczął być szczery, dopiero gdy przestał być ministrem". Przypominam, że powiedziałem, iż Zachód miałby prawo do przywrócenia sytuacji sprzed memorandum budapesztańskiego z 1994 r., a nie, że mamy to zrobić - zaznaczył Sikorski.

Były szef polskiego MSZ dodał, że Rosja “bezczelnie i brutalnie” złamała udzielone gwarancje, a co za tym idzie Ukraina nie powinna czuć się już zobowiązana do zachowania wierności postanowieniom memorandum.

Sikorski odniósł się również do wypowiedzi przewodniczącego Dumy Państwowej Rosji Wiaczesława Wołodina, który groził, że jeśli pomysł polskiego europosła zostanie zrealizowany, może wywołać to konflikt nuklearny w centrum Europy. Wołodin zagroził również, że w przypadku spełnienia sugestii Sikorskiego Polska, Ukraina, jak i Europa przestaną istnieć.

- Uważam, że to użyteczne, że czołowi rosyjscy politycy mówią nam szczerze, jakie mają zamierzenia wobec Ukrainy i sąsiadów. Myślę, że to powinno nas zmotywować do jeszcze większych wysiłków do obrony Ukrainy i obronności w ogóle. Ewidentnie mamy sąsiada, który w nacjonalistyczno-imperialnym amoku postradał zmysły - powiedział Sikorski w rozmowie z Onetem.

Sikorski polecił też Zacharowej i Wołodinowi lekturę “Czerwonego głodu” Anne Applebaum o historii Hołodomoru. Polski eurodeputowany porównał działania Józefa Stalina, który w latach 30-tych XX wieku wywołał klęskę głodu w Ukrainie, do poczynań Władimira Putina. Rosyjska Flota Czarnomorska blokuje obecnie ukraińskie porty i niszczy terminale zbożowe. W ocenie Sikorskiego ma to szczególną wymowę. - Mam nadzieję, że Putin nie chce zrobić Afryce tego, co Stalin zrobił Ukrainie - stwierdził Sikorski.

RadioZET.pl/Onet.pl/Nexta