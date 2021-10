„Walnij się w zatłuszczony łeb”. Burza w sieci po słowach Sikorskiego

Beata Kempa opublikowała na Twitterze zdjęcie polskiej flagi powiewającej nad gmachem Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. „Lasy zawsze wierne Polsce – szczególnie teraz, gdy nasz kraj jest tak brutalnie atakowany” – napisała europosłanka Solidarnej Polski.

Do wpisu odniósł się Radosław Sikorski z PO. „Flaga ma przykryć to, że g**niarze z Solidarnej Polski doją Lasy Państwowe tak, jak Fundusz Sprawiedliwości” – napisał europoseł. Nie spodobało się to Kempie, która odpowiedziała Sikorskiemu, tytułując go „Herr Lordem”. „Na szczęście jest to wciąż flaga Polski! Gdybyście dalej rządzili, nie byłoby jej na czym dzisiaj wieszać. Nienawiść do polskich symboli to ciężka choroba” – stwierdziła.

Sikorski starł się z Kempą na Twitterze. „Walnij się w zatłuszczony łeb”

W odpowiedzi Sikorski pozwolił sobie na obraźliwą uwagę odnoszącą się do wyglądu europosłanki. „Walnij się w zatłuszczony łeb” – odparł.

Europoseł Solidarnej Polski Patryk Jaki skrytykował wypowiedź Sikorskiego. „Mistrz dyplomacji. Gwiazda TVN. Polska kultura jednak wymaga minimum wychowania wobec kobiet. Czekamy na reakcje władz PO czy będzie jak z Grabcem i Smogorzewskim” – napisał Jaki, nawiązując do seksistowskich wypowiedzi prezydenta Żyrardowa Romana Smorzewskiego, które wygłosił na konwencji wyborczej PO w 2018 roku. Polityk Solidarnej Polski dołączył zdjęcia wypowiedzi Sikorskiego i Kempy z zaznaczonymi fragmentami.

„Panie Pośle, zamazał Pan początek wypowiedzi pani minister Beaty Kempy, więc rozumiem, że zgadza się Pan, że zwracanie się do polskiego posła per »Herr« jest niedopuszczalne. Na zaczepki odpowiadam na poziomie, który adresat jest w stanie zrozumieć” - stwierdził Sikorski. Według europosła PO Kempa chciała zasugerować, że jest „Niemcem i zdrajcą”. „(…) Usłyszała równie subtelnie, aby poszła po rozum do głowy” - wytłumaczył Sikorski.

Wpis Sikorskiego nie spodobał się Andrzejowi Halickiemu z PO, który na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia skrytykował swojego kolegę. Negatywnie do słów Sikorskiego odniósł się również rzecznik rządu Piotr Müller. „Język pseudoarystokratów z Platformy” - napisał, cytując wypowiedź europosła Platformy Obywatelskiej.

