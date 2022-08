Skandal wokół rtęci. Marszałek woj. lubuskiego mówi, że rząd nasłał na nią służby

- Wręcz nie do pomyślenia, żeby minister Paweł Szefernaker nasyłał na mnie służby. Z tego powodu, że marszałek lubuska postanowiła ostrzec ludzi przed niebezpieczeństwem - mówiła w niedzielę Elżbieta Polak, cytowana przez Wirtualną Polskę. Marszałek województwa lubuskiego napisała w piątek, że w niemieckich próbkach pobranych z Odry wykryto rtęć, co potwierdził jej minister środowiska Brandenburgii. Na konferencji prasowej miał rzekomo temu zaprzeczyć, najprawdopodobniej jednak doszło do błędu w tłumaczeniu.