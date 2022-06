Skandal z obligacjami premiera. Czarnecki: Dobrze, że je kupił. Ufa własnemu państwu

Europoseł PiS Ryszard Czarnecki na antenie Radia ZET bronił premiera, który przed wzrostem inflacji kupił obligacje skarbowe za ponad 4,6 mln złotych. - Ten zakup to wyraz zaufania do państwa. Premier ufa własnemu państwu, dobrze że to zrobił - przekonywał Czarnecki. Opozycja zarzuciła rządzącym, że oszukali Polaków wieszcząc niską inflację, w tym samym czasie kupując obligacje, które przed nią chronią.

Mateusz Morawiecki został ostro skrytykowany przez opozycję za zakup wartych ponad 4,6 miliona złotych obligacji skarbowych. Prowadzący program 7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET Andrzej Stankiewicz dopytywał polityków opozycji o sugestie, że premier “wiedząc o nadciągającym tsunami inflacyjnym”, sam się zabezpieczył dokonując tej transakcji.

- Dokładnie to sugeruję. Ta sytuacja w przypadku członka zarządu spółki akcyjnej, który wykorzystuje wewnętrzne informacje własnej firmy do zarobienia, jest karana więzieniem. W tym przypadku akcjami są obligacje, a pan premier jest szefem zarządu - ocenił Paweł Zalewski z Polski 2050.

Obligacje premiera Morawieckiego. Czarnecki: Dobrze, że je kupił. Ufa państwu

Poseł dodał, że aby nie dochodziło do niejasnych sytuacji w związku z zakupem państwowych papierów wartościowych, powinno zostać wprowadzone prawo, by "premier rządu lub minister, a może nawet poseł", oddawał majątek w zarząd powierniczy.

Europoseł PiS Ryszard Czarnecki bronił premiera. Polityk stwierdził, że opozycję “kłuje w oczy” majątek Mateusza Morawieckiego, którego dorobił się ciężką pracą. - Zakup obligacji państwowych jest wyrazem zaufania do państwa. Premier ufa własnemu państwu, dobrze że to zrobił - przekonywał Czarnecki. - Każdy z nas mógł te obligacje zakupić - stwierdził polityk PiS.

- Jeżeli premier kupił je w połowie roku, gdy prezes NBP Adam Glapiński powiedział, że inflacja wyniesie 2,5 proc. to znaczy, że premier zakładał, że nie jest prawdą to, co mówi Glapiński. A to nie buduje zaufania obywateli do państwa - zwrócił uwagę prowadzący program.

- Polska ma tak zaradnego premiera, który nadmiernie się bogaci wtedy, gdy wszyscy Polacy biednieją - oceniła w programie 7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET Bożena Żelazowska z PSL. Natomiast Robert Biedroń z Nowej Lewicy stwierdził, że w tej sprawie "jak na dłoni widać cwaniactwo PiS-u". - Jeśli premier zakładał, że inflacja będzie 3-procentowa, to jak to się stało, że dokonał takich transakcji? Wy mówicie, że ludzie mogą kupować obligacje? - zwrócił się Biedroń do Czarneckiego. - Żyjcie na innej planecie, ludzie nie mogą zapłacić rachunków, nie mogą zatankować samochodu - oburzał się europoseł Nowej Lewicy.

- Nie chodzi o to, że premier nie zachęcał do kupowania obligacji, ale że cały obóz władzy okłamywał Polaków. Co miesiąc mieliśmy konferencję Glapińskiego, który mówił, że wszystko będzie dobrze. Dbali o własne portfele, a oszukiwali Polaków - uważa Marcin Kierwiński z KO.

