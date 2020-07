Sławomir Nowak w areszcie śledczym. W jakich warunkach żyje?

Sławomir Nowak został aresztowany na trzy miesiące. Były polityk PO przebywa obecnie w areszcie śledczym na warszawskiej Białołęce. Wiadomo, że trafił do podwójnej celi, w której siedzi z współwięźniem.

Były minister transportu i były szef ukraińskiej agencji drogowej Ukrawtodor Sławomir Nowak został zatrzymany w związku z podejrzeniem korupcji, kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i praniem brudnych pieniędzy. Wraz z nim zatrzymano w Warszawie b. Dariusza Z., a w Gdańsku biznesmena Jacka P.

Sławomir Nowak aresztowany na trzy miesiące. W jakich warunkach żyje?

Sławomir Nowak usłyszał zarzut kierowania w okresie od października 2016 r. do września 2019 r. zorganizowaną grupą przestępczą czerpiącą korzyści z korupcji. Były polityk jest podejrzany o żądanie i przyjmowanie korzyści majątkowych i osobistych w zamian za przyznawanie prywatnym podmiotom kontraktów na budowę i remont dróg na Ukrainie, a także o pranie pieniędzy. W efekcie tych przestępstw miał uzyskać 1,3 mln zł.

ZOBACZ TAKŻE: TVP Info ”uderza” w Nowaka. ”Popękał wiadukt zbudowany, gdy był ministrem”

Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest równolegle przez CBA i Prokuraturę Okręgową w Warszawie, a także Specjalną Prokuraturę Antykorupcyjną w Kijowie oraz Narodowe Antykorupcyjne Biuro Ukrainy.

Dziennikarze "Super Expressu" sprawdzili, w jakich warunkach przez najbliższe miesiące będzie musiał żyć były prominentny polityk Platformy Obywatelskiej.

Jest zażalenie na tymczasowe aresztowanie Sławomira Nowaka

Jak czytamy w dzienniku, Nowakowi przysługuje obecnie jeden godzinny spacer dziennie. Raz w tygodniu ma ponadto prawo do zakupów w więziennej kantynie. "A jedzenie w więzieniu nie należy do wyszukanych: przykładowe śniadanie to zupa mleczna, chleb, margaryna i kilka plasterków wędliny" .

29 lipca adwokat Nowaka Antoni Kania-Sieniawski poinformował o złożeniu zażalenia na aresztowanie byłego ministra. "Zachowując 7 dniowy termin w sprawie Sławomira Nowaka złożyliśmy zażalenie na tymczasowe aresztowanie. Teraz czekamy na termin posiedzenia sądu" - napisał Kania-Sieniawski.

Sławomir Nowak aresztowany. Sąd zdecydował ws. b. ministra oraz dwóch osób

Zgodnie z przepisami Sąd Okręgowy w Warszawie ma teraz siedem dni na rozpatrzenie tego zażalenia.

RadioZET.pl/ Super Express/ PAP/ Twitter