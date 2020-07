Sławomir Nowak trafi do aresztu? Prokuratura szykuje wniosek

Sławomir Nowak we wtorek w Prokuraturze Okręgowej usłyszał zarzuty m.in. dowodzenia zorganizowaną grupą przestępczą oraz korupcji. Byłemu ministrowi transportu grozi nawet do 15 lat więzienia.

Jak przekazała Mirosława Chyr, były minister transportu Sławomir Nowak oraz Dariusz Z. i Jacek P. zostali przesłuchani w charakterze podejrzanych.

Te wszystkie osoby usłyszały dzisiaj zarzuty i w tej chwili zostały przewiezione do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Prokurator podjął decyzję o wystąpieniu do sądu z wnioskiem o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego czyli tymczasowego aresztowania. W tej chwili prokurator sporządza takie trzy wnioski w odniesieniu do trzech zatrzymanych osób