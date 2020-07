Sławomir Nowak w TVN24: jestem niewinny. Były minister usłyszy poważne zarzuty

Sławomir Nowak, były minister transportu i szef ukraińskiej agencji drogowej został doprowadzony do delegatury CBA w Gdańsku w związku z podejrzeniem korupcji, kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i prania brudnych pieniędzy. Sławomir Nowak w krótkiej rozmowie z TVN24 stwierdził, że jest niewinny.

Sławomir Nowak w poniedziałek po południu został oprowadzony do delegatury CBA w Gdańsku. Były minister transportu w rządzie Donalda Tuska na pytanie dziennikarza TVN, czy czuje się winny, odpowiedział: ''oczywiście, że nie''. Sławomir Nowak we wtorek rano ma zostać doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Sławomir Nowak zatrzymany. Ukraina: wykorzystywał funkcję dla korzyści majątkowych

Sławomir Nowak w latach 2011-2013 był ministrem transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w rządzie Donalda Tuska. W listopadzie 2013 roku złożył dymisję po wniosku prokuratury o uchylenie mu immunitetu w związku z wątpliwościami dotyczącymi jego oświadczenia majątkowego, do którego Nowak nie wpisał zegarka, wartego kilkanaście tysięcy złotych. W 2014 roku stołeczny sąd skazał go na 20 tys. zł grzywny za zatajenie posiadania zegarka w pięciu oświadczeniach majątkowych. Sławomir Nowak zrzekł się wtedy mandatu posła i odszedł z polityki.

Sławomir Nowak od 2016 roku był też prezesem ukraińskiej państwowej agencji drogowej Ukrawtodor. Przyjął też wtedy obywatelstwo tego kraju. We wrześniu ukraińska Narodowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji poinformowała, że Nowak podał nieprawdziwe informacje w deklaracji majątkowej i skierowała sprawę do sądu. Jeszcze w tym samym miesiącu złożył on dymisję z zajmowanego stanowiska oświadczając, że pozostaje na Ukrainie, gdzie zaproponowano mu nową pracę.

W poniedziałek 20 lipca Sławomir Nowak został zatrzymany w związku z podejrzeniem korupcji, kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i prania brudnych pieniędzy. Nowak ma usłyszeć zarzuty po doprowadzeniu do warszawskiej prokuratury okręgowej.

fot. PAP

Sławomir Nowak - co robił na Ukrainie?

Sławomir Nowak - według p.o. dyrektora Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej Ukrainy Maksyma Hryszczuka - wykorzystywał swoją funkcję do czerpania korzyści majątkowych dla siebie i osób trzecich. Kwota przetargów badanych w ramach śledztwa związanego z ukraińską państwową agencją drogową wynosi 270 milionów euro.

Jedna z analizowanych spraw polegała na tym, że firmom budującym drogi, które nie wykonały zlecenia w czasie, Sławomir Nowak proponował za określone wynagrodzenie przedłużanie umów, uniknięcie płacenia niektórych sankcji karnych.

Sposób był specyficzny, na terytorium Polski utworzono przedsiębiorstwo i poprzez nielegalną korzyść (majątkową), która była przekazywana przez trzecie osoby prawne albo bezpośrednio gotówką, powiększany był kapitał zakładowy przedsiębiorstwa. W ten sposób nie tylko otrzymywano nielegalną korzyść, ale też legalizowano środki

- poinformował Maksym Hryszczuk.

Szef Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) Artem Sytnyk powiedział, że za takie działania na Ukrainie grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

RadioZET.pl/TVN24