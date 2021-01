Sławomir Nowak z kolejnymi zarzutami. Jest wniosek o przedłużenie aresztu

Sławomir Nowak, były minister transportu w czwartek po przesłuchaniu usłyszał nowe zarzuty. Dotyczą one korupcji. Prokuratura zawnioskowała do sądu o przedłużenie aresztu Nowakowi. Informacje te przekazała Polska Agencja Prasowa.

Czynności procesowe z udziałem Sławomira N. zostały zakończone. Usłyszał on dodatkowe zarzuty obejmujące przestępstwa o charakterze korupcyjnym, jednak z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności procesowych pozostałych zatrzymanych osób, prokuratura nie podaje szczegółowych informacji co do treści zarzutów oraz stanowiska podejrzanego - powiedziała Polskiej Agencji Prasowej prokurator Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Wiadomo, że zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych stawiane Nowakowi dotyczą przestępstw popełnionych w czasie, gdy był on szefem Państwowej Agencji Drogowej Ukrainy Ukrawtodor. O godzinie 17.00 mają rozpocząć się czynności z udziałem pozostałych podejrzanych, zatrzymanych w czwartek rano przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Funkcjonariusze na polecenie prokuratury zatrzymali w czwartek Łukasza Z., byłego prezesa zarządu warszawskiej spółki Europe Partners, w której Sławomir Nowak jest obecnie prezesem i wspólnikiem. Z. był także znany jako doradca Ewy Kopacz i współpracownik Donalda Tuska. 31 lipca 2020 r. Łukasz Z. zapewniał na łamach trójmiejskiej "Wyborczej", że nie jest zamieszany w tzw. aferę Nowaka.

Zatrzymano także Pawła G., wiceprezesa małopolskiej spółki MGGP, świadczącej kompleksowe usługi z zakresu inżynierii, architektury i geoinformacji, a z informacji umieszczonej na oficjalnej stronie internetowej wynika, że spółka działała nie tylko w Polsce, ale i za granicą, m.in. na Ukrainie; Trzecim zatrzymanym jest Grzegorz W., przedsiębiorca prowadzący firmę RONIN, świadczącą usługi w sektorze bezpieczeństwa biznesu dla firm i korporacji. Podejrzani zostali zatrzymani na terenie woj. małopolskiego, podkarpackiego i pomorskiego. Usłyszą zarzuty "popełnienia czynów o charakterze korupcyjnym związanych z przestępczą działalnością Sławomira Nowaka, zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania pieniędzy.

