Śledztwo ws. zabójstwa Pawła Adamowicza ciągnie się od niemal dwóch lat, a wciąż w sprawie nie ma nawet aktu oskarżenia. Prokuratura i rządzący państwem tłumaczą, że to skutek sprzecznych opinii biegłych w sprawie oceny poczytalności nożownika Stefana W.

Wiceminister Michał Wójcik zapewnił 13 stycznia w TVN24, że sprawa jest na etapie „dalece zaawansowanym”. Szczegóły podała dzień później Prokuratura Krajowa. Dział prasowy instytucji przekazał, że śledczy "powołali zespół biegłych psychiatrów w celu wyjaśnienia rozbieżności między dwiema uzyskanymi już opiniami biegłych na ten temat".

Dwa lata po śmierci Pawła Adamowicza. Prokuratura: 30 dni na opinię biegłych

"Sprzeczność dotyczy zdolności podejrzanego do poniesienia odpowiedzialności karnej, a więc kluczowej kwestii dla sposobu zakończenia śledztwa" – podała Prokuratura Krajowa. "Ze względu na rozbieżności we wnioskach opinii, prokurator uzyskał w grudniu 2020 r. uzupełniającą opinię biegłych psychiatrów. Nie pozwoliło to jednak na usunięcie wątpliwości co do stanu psychicznego podejrzanego. Stąd wynikała konieczność powołania kolejnego zespołu biegłych psychiatrów, którym prokurator wyznaczył 30 dni na wydanie opinii" - wyjaśniła PK.

Pierwsza opinia zawierała konkluzję o niepoczytalności podejrzanego, co skutkowałoby w dalszym postępowaniu tym, że Stefan W. nie stanie przed sądem. W drugiej opinii, uzyskanej w sierpniu 2020 roku na podstawie jednorazowych badań i analizy dokumentacji medycznej oraz akt sprawy, eksperci stwierdzili ograniczoną poczytalność sprawcy.

RadioZET.pl/PAP