Nie możemy badać intencji lekarza, czy on celowo dokonuje niezgodnego leczenia - powiedział w środę w Sejmie wiceszef resortu zdrowia Maciej Miłkowski, odnosząc się do słów posłanek Lewicy i KO na temat okoliczności śmierci Izabeli z Pszczyny i jej dziecka. – Nie godzimy się na okrutne, barbarzyńskie prawo. Nie godzimy się na to, by umierały młode kobiety - mówiła posłanka KO Monika Wielichowska.