Duda przerywa milczenie po śmierci 30-letniej Izy. "Nie wspomina się o tym, że zmarło także dziecko"

Sprawa ciężarnej kobiety, która zmarła na sepsę w szpitalu w Pszczynie, wymaga dogłębnego wyjaśnienia – powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda, komentując śmierć 30-letniej Izabeli. Zaznaczył, że w jej przypadku przerwanie ciąży było prawnie dopuszczalne. - Niestety, nie wspomina się o tym, że zmarło także dziecko. O tym, że zmarły tak naprawdę dwie osoby, nikt nie mówi - powiedział prezydent.

Śmierć ciężarnej 30-latki w szpitalu w Pszczynie wywołała ogromne poruszenie. Izabela, będąca w 22. tygodniu ciąży, zmarła wskutek wstrząsu septycznego - podała pełnomocniczka rodziny. W czasie hospitalizacji płód obumarł. Pacjentka jeszcze za życia miała relacjonować rodzinie, że lekarze przyjęli "postawę wyczekującą", co wiązała z obowiązującymi obecnie przepisami dotyczącymi aborcji.

Do sprawy odniósł się Andrzej Duda, który przebywa obecnie z wizytą na Słowacji. Odpowiedział na pytanie jednego ze słowackich dziennikarzy podczas konferencji prasowej w Bratysławie, na której wystąpił w towarzystwie prezydent Zuzany Caputovej.

Śmierć ciężarnej 30-latki w Pszczynie. Duda: zmarło także dziecko

- Ogromnie ubolewam, że doszło do tak tragicznej sytuacji. To ogromny ból rodziny i cierpienie wszystkich jej najbliższych. Proszę, aby przyjęli moje wyrazy współczucia - powiedział Duda, podkreślając, że to "straszna sytuacja", ale "wymaga ona głębokiego wyjaśnienia". Zdaniem prezydenta, dyskusja publiczna odbywa się na podstawie "ułamków faktów, które są gdzieś podawane przez media".

- Tymczasem są odpowiednie organy w Polsce jak prokuratura, eksperci, którzy powinni w tej sprawie przeprowadzić odpowiednie czynności procesowe i ustalić, jak wyglądał przebieg całego tego zdarzenia" – powiedział prezydent, pytany o tę sprawę podczas wizyty w Bratysławie. Dodał, że odpowiedzi wymaga pytanie, dlaczego lekarze nie przeprowadzili aborcji.

Radzę zachować daleko idącą ostrożność, dlatego że w polskim systemie prawnym jest dzisiaj przesłanka, która pozwalała na dokonanie legalnej aborcji - przepis, który jednoznacznie stanowi, że jeżeli istnieje zagrożenie dla życia kobiety, to aborcja jest możliwa i prawnie dopuszczalna Andrzej Duda

- Jako człowiek wierzący […] mogę tylko wyrazić ubolewanie, że w tej całej dyskusji mówi się o niezwykle bolesnej kwestii, jaką była śmieć matki tego dziecka, ale niestety nie wspomina się o tym, że zmarło także dziecko. O tym, że zmarły tak naprawdę dwie osoby, nikt nie mówi - powiedział prezydent.

