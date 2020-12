Zarząd Solidarnej Polski podjął decyzję ws. dalszej koalicji z PiS w ramach Zjednoczonej Prawicy. Na zebraniu omawiał skutki zawartego na szczycie UE porozumienia. Politycy partii Zbigniewa Ziobry nawoływali do zawetowania projektu budżetu UE powiązanego z mechanizmem praworządności. Decyzję ogłoszono na konferencji prasowej w sobotę po południu.

Solidarna Polska obradowała na zebraniu władz partii. Jak podał PAP, po jego zakończeniu miała zostać ogłoszona decyzja ws poparcia przez Polskę unijnego budżetu na lata 2021-2027.

Koalicjant PiS ostro sprzeciwiał się poparciu przez premiera Polski budżetu UE i koronafunduszu, opierających się na mechanizmie praworządności. Politycy używali skrajnie mocnych stwierdzeń w stylu „ weto albo śmierć”.

Obrady zarządu Solidarnej Polski. Koalicjant PiS wyda oświadczenie

Polska poparła zapisy budżetu UE, mówiące m.in., że budżet UE, włączając Next Generation EU (instrument odbudowy), musi być chroniony przeciwko wszelkiego rodzaju nadużyciom finansowym, korupcji, konfliktowi interesów. Niemniej samo ustalenie, że doszło do naruszenia zasady państwa prawnego, nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu blokowania środków finansowych dla państw członkowskich.

RadioZET.pl/PAP