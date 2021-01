Sondaż CBOS pokazuje istotny trend w działaniach rządu PiS w dobie epidemii. Od jesiennej fali zakażeń gabinet premiera Mateusza Morawieckiego zbiera za swoje działania więcej krytyki niż pochwał.

Trend utrzymuje się pod koniec stycznia. Co trzeci z pytanych przez CBOS Polaków (33 proc.) popiera prace rządu, a więcej, bo 40 proc. krytykuje polityczne poczynania gabinetu „dobrej zmiany”. Jak podkreśla pracownia CBOS, wskaźnik przeciwników rządu spadł o dwa pkt. procentowe względem badania z grudnia.

Sondaż CBOS. Działania rządu i premiera Morawieckiego częściej krytykowane niż chwalone

"W pierwszej połowie stycznia notowania rządu pozostają względnie stabilne w stosunku do pomiaru z początku grudnia" - zaznaczył ośrodek. Wskaźniki oceniające pracę samego premiera kształtują się nieco inaczej. Z pracy Mateusza Morawieckiego zadowolonych jest 39 proc., natomiast niemal co drugi badany (47 proc.) krytykuje jego decyzje. Zdania w ocenie premiera nie ma 13 proc. badanych.

Respondenci są zdania, że po wielotygodniowym zamknięciu gospodarki polityka rządu nie pozwoli na poprawę sytuacji ekonomicznej (57 proc., wzrost o dwa pkt. proc.). Optymistami w tej sprawie jest 35 proc. ankietowanych, a 8 proc. nie ma zdania. "Na początku 2021 roku stosunek do obecnego rządu pozostaje stabilny. Można przypuszczać, że względnie stabilna sytuacja związana z pandemią (oznaczająca m.in. niższe niż w listopadzie ub.r. liczby zachorowań na COVID-19) przełożyła się na brak zmian odsetka badanych deklarujących poparcie dla gabinetu Mateusza Morawieckiego" - podkreśla CBOS.

Co ciekawe, zakup szczepionek nie wpłynął na stosunek do gabinetu Mateusza Morawieckiego, na co przełożyły się zapewne informacje o opóźnienie procesu szczepień. Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

RadioZET.pl/PAP