PiS wygrywa, ale traci władzę. Taki byłby rozkład mandatów w nowym Sejmie

W badaniu, przeprowadzonym w dniach 23-24 czerwca, ankietowanym zadano pytanie: "Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, na którą z poniższych partii, bądź koalicji partii, oddał/a/by Pan/i swój głos?".

Sondaż Do Rzeczy: PiS wygrywa, ale traci władzę

Zjednoczona Prawica uzyskała poparcie 38 proc., co oznacza spadek o 0,5 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania z 9-10 czerwca. Przy takim wyniku wyborczym PiS oraz koalicjanci uzyskaliby 213 mandatów, czyli o 22 mniej niż w ostatnich wyborach w 2019 r. Oznaczałoby to na 99 proc. utratę władzy, bo nawet - o czym mowa w dalszej części tekstu - sojusz z Konfederacją nie starczyłby na sformowanie rządu większościowego.

Koalicja Obywatelska uzyskała poparcie na poziomie 26,9 proc., czyli mniej o 0,2 pkt proc. niż dwa tygodnie temu. Przy takim wyniku KO uzyskałaby 136 mandatów, a więc o 2 więcej niż w ostatnich wyborach.

Na trzecim miejscu uplasowała się Lewica z 11,8 proc. poparcia. To oznacza wzrost o 0,7 pkt proc. wobec ostatniego badania. Gdyby wybory odbyły się teraz, Lewica zyskałaby 50 mandatów, co oznacza 1 więcej w stosunku do ostatniej elekcji parlamentarnej.

Na Polskę 2050 Szymona Hołowni zagłosowałoby 8,4 proc. ankietowanych. To o 0,6 pkt proc. mniej niż w pierwszej połowie czerwca. Ugrupowanie zdobyłoby 31 miejsc w Sejmie. Głos na PSL-Koalicja Polską deklaruje 6,9 proc respondentów. To oznacza wzrost o 0,6 pkt proc. wobec ostatniego badania. Przy takim poparciu miałoby 21 mandatów, czyli o 9 mniej niż jesienią 2019 roku.

Konfederacja uzyskała poparcie na poziomie 5,9 proc. To oznacza wzrost o 0,1 pkt proc. wobec ostatniego badania. Przy takim poparciu miałaby 8 mandatów, czyli o 3 mniej niż w ostatnich wyborach. Progu wyborczego nie przekroczyłby Kukiz'15, który uzyskał poparcie na poziomie 1,8 proc., czyli niższe o 0,1 pkt proc. wobec ostatniego badania.

RadioZET.pl/PAP/Twitter