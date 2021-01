Gdyby w najbliższą niedzielę odbyły się wybory do Sejmu, PiS uzyskałby 15 mandatów mniej niż w wyborach w 2019 roku, a KO – 30 mniej. 65 mandatów zyskałby Ruch Polska 2050 Szymona Hołowni – wynika z sondażu Estymator dla DoRzeczy.pl.

Sondaż parlamentarny przeprowadziła w dniach 28-29 stycznia pracownia Estymator na zlecenie portalu DoRzeczy.pl. Respondentów zapytano, na którą ze wskazanych partii bądź koalicji oddaliby głos, gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu.

Sondaż do Sejmu. PiS wygrywa, ale nie ma samodzielnej większości

Na Prawo i Sprawiedliwość/Zjednoczona Prawica wskazało 38,4 proc. Na Koalicję Obywatelską (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska) zagłosowałoby 21,8 proc. Ruch Szymona Hołowni Polska 2050 wybrało 14,6 proc., Lewicę (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna, Razem) - 11,1 proc., Konfederację (KORWIN, Ruch Narodowy) 6,7 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska 5,2 proc., zaś Kukiz’15 - 2 proc.

Oznacza to, jak podano, że PiS/ZP mógłby liczyć na 220 mandatów (15 mniej niż w 2019 r.), KO – na 104 miejsca (30 mniej niż w 2019), 65 mandatów zyskałby Ruch Szymona Hołowni, Lewica miałaby 44 mandaty (pięć mniej niż w 2019), Konfederacja otrzymałaby 15 mandatów (cztery miejsca więcej), PSL miałoby 11 mandatów (19 mniej), Kukiz’15 - zero, a "inni" - jeden mandat (przypadłby on przedstawicielowi Mniejszości Niemieckiej).

Kto stworzy rząd? Konfederacja "języczkiem u wagi"

Powyższe wyniki oznaczają, że sejmowej większości nie byłaby w stanie stworzyć ani rządząca obecnie Zjednoczona Prawica, ani koalicja demokratycznej opozycji złożona z KO, Polski 2050, Lewicy i PSL. Partią, która może pełnić rolę "języczka u wagi" bądź ostatecznie wejść w koalicję z PiS jest Konfederacja (mało prawdopodobne bowiem, by skrajna prawica wchodziła w alians z KO i Lewicą), ale na ten moment to jedynie spekulacje.

Pracownia Estymator podała, że w prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły, na jaką partię w wyborach do Sejmu będą głosować. Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 55 proc.

RadioZET.pl/PAP