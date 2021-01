PiS ponownie dystansuje polityczną konkurencję. Partia Jarosława Kaczyńskiego poprawiła wynik względem piątkowego sondażu CBOS. W badaniu Estymatora dla serwisu Dorzeczy.pl uzyskała 39,6 proc. wskazań ankietowanych.

Druga w zestawieniu była Koalicja Obywatelska. W badaniu Estymatora KO otrzymała 22,1 proc. głosów. Dość wyraźnie z tyłu jest trzecia siła polityczna, którą jest ruch Polska 2050 Szymona Hołowni z 12,9 proc. poparciem.

Sondaż Estymatora. PiS dystansuje konkurencję, ale traci samodzielne rządy

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, do Sejmu weszłyby jeszcze Lewica (z wynikiem 10,2 proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe (6,6 proc.) i Konfederacja (6 proc.). W przypadku badań Estymatora PiS nieznacznie zyskało na poparciu (0,4 pkt proc.) względem sondażu z końca grudnia 2020 roku. Przełożyłoby się to na 225 mandatów, co nie pozwoliłoby koalicji na samodzielne kontynuowanie rządów.

Wynik drugiej Koalicji Obywatelskiej spadł w sondażu Estymatora o 1,5 pkt proc., co oznaczałoby 109 mandatów w Sejmie. Trzecie miejsce Polski 2050 Szymona Hołowni przełożyłoby się na 59 mandatów. Z kolei 39 parlamentarzystów wprowadziłaby Lewica, 19 – PSL, a dziewięciu Konfederacja.

Do Sejmu nie weszłoby ugrupowanie Kukiz'15, które mogłoby liczyć na 2,3 proc. poparcia. Inne wskazania wybrało zaledwie 0,3 proc. respondentów. Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 51 proc. Pracowania Estymator przeprowadziła to badanie w dniach 14-15 stycznia 2021 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1020 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI.

RadioZET.pl/PAP