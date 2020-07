Prawo i Sprawiedliwość niezmiennie z najwyższym poparciem - wynika z najnowszego sondażu IBRIS dla WP. Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w tę niedzielę, na PiS zagłosowałoby 39,2 proc. wyborców.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Zieloni, IPL), na którą chce zagłosować 26,5 proc. badanych.

Sondaż IBRIS dla WP. Polska 2050 Szymona Hołowni na podium

Na trzecim miejscu znalazła się Lewica (SLD, Wiosna, Razem) z poparciem 9,8 proc. Do Sejmu weszłaby także Konfederacja z poparciem 9,3 proc. a także PSL-Kukiz'15 z wynikiem 5,1 proc. 10 proc. respondentów nie wskazało, na kogo oddałoby głos.

Wyniki rozkładają się jednak inaczej jeżeli uwzględni się start Polski 2050 - ugrupowania Szymona Hołowni.

W tym przypadku na PiS zagłosowałoby 38,8 proc. badanych, a na KO - 25,6 proc. Polska 2050 zajęła trzecie miejsce z wynikiem 11,8 proc. Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja z poparciem 6,6 proc.

Start Polski 2050 w wyborach parlamentarnych to zła informacja dla Lewicy i PSL. W tym przypadku nie weszłyby one do Sejmu. Na Lewicę chce zagłosować 4,8 proc., a na PSL-Kukiz'15 zaledwie 2 proc.

Sondaż IBRIS został przeprowadzony w dniach 24-25 lipca 2020 roku na reprezentatywnej próbie 1100 dorosłych Polaków. Badanie zrealizowano metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

RadioZET.pl/ Wirtualna Polska