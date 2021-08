PiS lekko w górę. Wyraźny wzrost poparcia dla jednej partii

Najnowszy sondaż IBRIS dla "Wydarzeń" Polsatu to powód do zadowolenia szczególnie dla Koalicji Obywatelskiej, która odnotowała największy wzrost poparcia w stosunku do poprzedniego badania i opowiedziało się za nią 24 proc. Polaków. 35 proc. wyborców zagłosowałoby na Zjednoczoną Prawicę. Kto nie wszedłby do Sejmu?