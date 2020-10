Sondaż IBRiS przeprowadzono po weekendzie, przed planowym zaprzysiężeniem nowego rządu Zjednoczonej Prawicy, a po zażegnaniu kryzysu, zwłaszcza między PiS a Solidarną Polską.

Instytut sprawdził poziom poparcia i krytyki wobec nowych ministrów jak i tych, którzy dalej mają pełnić swoje obowiązki.

IBRiS: Ziobro i Kaczyński najgorzej oceniani w rządzie. Morawiecki na drugim biegunie

Biorąc pod uwagę rozpoznawalność zdecydowanie wygrywa Jarosław Kaczyński. Szefa PiS, który ma wejść do rządu jako wicepremier, nie zna jedynie 2 proc. badanych. Nie przekłada się to jednak na jego oceny – negatywnie jego pracę ocenia 42,6 proc. Więcej krytyków ma jedynie Zbigniew Ziobro. Lider Solidarnej Polski ma 49,4 proc. wskazań negatywnych. - To cena, którą płaci za bujanie prawicową łódką, obrywa mu się ze wszystkich politycznych stron – ocenił w rozmowie z gazetą szef IBRiS Marcin Duma.

Na tym tle dobrze wypada lider drugiego z koalicjantów PiS, Jarosław Gowin. Szef Porozumienia, którego nie zna tylko 2,6 proc. badanych, ma wskaźnik negatywnych ocen na poziomie 28,2 proc. „Popiera go jednak w koalicji tylko 44 proc. Dla porównania Zbigniewa Ziobrę 69 proc., a Kaczyńskiego 76 proc” - zauważa dziennik.

Pozytywne oceny w rządzie. Premier wciąż na czele

Niezmiennie na czele rankingu poparcia w rządzie jest premier Mateusz Morawiecki. „Nie tylko ma świetną rozpoznawalność i stosunkowo niewiele ocen negatywnych (30,2 proc.), ale wygrywa i ranking pod względem ocen pozytywnych, których zbiera 43,2 proc. IBRiS zaznacza, że ma też stosunkowo liczną grupę wskazań neutralnych, tak sądzi co czwarty pytany (24,9 proc.). Szef Instytutu twierdzi, że dla rządu PiS, to maksymalny możliwy pułap.

- Przyjrzyjmy się wynikom Morawieckiego, Kaczyńskiego czy Błaszczaka. Górną ich granicą jest poparcie dla PiS – powiedział Duma.

Drugie miejsce w kategorii ocen pozytywnych w sondażu zajmuje Mariusz Błaszczak – ma ich 39,2 proc. Ostatnie miejsce na podium zajął nowy minister zdrowia, Adam Niedzielski (38,3 proc.). Czwarty jest Kaczyński – jego nominacja jest dobrze oceniana przez 38 proc. respondentów.

RadioZET.pl/PAP