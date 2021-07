Sondaż IBRiS dla Onetu wskazuje na mocne odbicie KO po wiosennym dołku, na skutek powrotu do polskiej polityki Donalda Tuska i przejęcia przez niego szefostwa w PO.

Notowania Koalicji Obywatelskiej wzrosły z 16 do 26,2 proc. wskazań ankietowanych od ostatniego badania tej pracowni. Niezmiennie na czele pozostaje Prawo i Sprawiedliwość, którego poparcie praktycznie się nie zmieniło (33,6 proc.)

Sondaż IBRiS. Mocny wzrost KO, głównie kosztem partii Hołowni

W dół leci poparcie Polski 2050 Szymona Hołowni, która uzyskałaby zaufanie 10,9 proc. głosujących (spadek o ponad 7 punktów procentowych). Osłabły też kolejne siły opozycji – Lewica mogłaby liczyć na 7,1 proc. głosów, a Konfederacja na 5,4 proc. głosów. Rzutem na taśmę próg wyborczy przekracza PSL-Koalicja Polska, która otrzymała poparcie na poziomie 5 proc.

W sondażu wciąż pozostaje spora grupa wyborców niezdecydowanych. Partie mają o kogo walczyć, chodzi o aż 11,8 proc. pytanych. Respondentów zapytano też o to, czy wzięliby udział w głosowaniu, gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę. Udział w głosowaniu zadeklarowało zaledwie 49,3 proc. potencjalnych wyborców (w tym 37,3 proc. było pewnych, że udałoby się do urn wyborczych, a 12 proc. odpowiedziało, że "raczej" odwiedziłoby lokale wyborcze).

W wyborach nie ma zamiaru uczestniczyć 46,6 proc. ankietowanych. Jednocześnie 4,1 proc. pytanych nie wie, czy zdecydowaliby się na wzięcie udziału w głosowaniu. Badanie zrealizowano w dniach 24 i 25 lipca metodą telefoniczną, a także za pomocą standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo na próbie 1100 osób.

RadioZET.pl/PAP