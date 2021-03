Prawo i Sprawiedliwość wyraźnie prowadzi w najnowszym sondażu IBRiS dla Onetu. Partia rządząca dystansuje obie główne siły opozycji – Koalicję Obywatelską i Polskę 2050 Szymona Hołowni, które uzyskały niemal identyczne poparcie. W Sejmie znalazłyby się jeszcze trzy siły polityczne. Jest jednak o co walczyć - aż 13 proc. pytanych nie wskazało swojego faworyta.

Sondaż IBRiS na koniec marca przynosi spadek poparcia głównych sił politycznych. Utrzymuje natomiast spory dystans między prowadzącym PiS (31 proc.), a drugą Koalicją Obywatelską (17,3 proc.). Rządzący zanotowali spadek o 1,9 pkt proc., a KO o 0,9 pkt proc.

O włos za KO jest Polska 2050 Szymona Hołowni, która uzyskuje 17,2 proc. wskazań., w tym przypadku jest to niemal niezauważalny spadek poparcia, bo o 0,1 pkt proc.

Sondaż IBRiS dla Onetu: PiS na czele, KO i partia Hołowni z podobnym poparciem

W Sejmie znalazłaby się jeszcze Lewica, której sondażowy wynik to 9,1 proc. To wynik o jeden punkt procentowy niższy niż w ostatnim badaniu pracowni. Kolejne miejsca zajmują Konfederacja (7,3 proc., wzrost o 2,3 pkt proc.) oraz PSL-Koalicja Polska (5 proc., spadek o 0,9 pkt proc.).

Sondaż wskazuje, że politycy mają o co walczyć, gdyż aż 13,1 proc. uczestników badania nie potrafiło wskazać, na kogo oddaliby swój głos. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, poszedłby na nie co drugi wyborca (50,1 proc. wybrało warianty "na pewno" i "raczej tak"). 49,3 proc. nie pofatygowałoby się do urn wyborczych, a tylko 0,6 proc. ankietowanych nie ma w tej sprawie zdania.

RadioZET.pl./Onet.pl