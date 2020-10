To nie koniec konfliktu w Zjednoczonej Prawicy? Zaskakujący sondaż

Zjednoczona Prawica najgorsze ma już za sobą? Według sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej" mało kto wierzy w pokojowy rozwój wypadków. Na pytanie: "Czy rekonstrukcja zakończy konflikt na linii Jarosław Kaczyński– Zbigniew Ziobro" 60,4 proc. badanych odpowiada, że nie.

Ankietowanych zapytano, czy teraz, po osiągnięciu kompromisu, konflikt między prezesem a szefem Solidarnej Polski wygaśnie. Według sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej" mało kto wierzy w pokojowy rozwój wypadków. Na pytanie: "Czy rekonstrukcja zakończy konflikt na linii Jarosław Kaczyński– Zbigniew Ziobro" 60,4 proc. badanych odpowiada, że nie.

Sondaż IBRiS dla "Rz": Konflikt liderów Zjednoczonej Prawicy nie zniknie

Przeciwnego zdania jest zaledwie 22,6 proc. respondentów, co oznacza, że nie wierzy w to nawet część wyborców PiS. Jak zwraca uwagę dziennik, potwierdza to badanie elektoratów: osoby głosujące na PiS i Zjednoczoną Prawicę są zdezorientowane. "47 proc. wierzy w zgodę liderów, ale 28 proc. nie wierzy, a 25 proc. nie wie, co w tej sprawie myśleć" - czytamy.

Jak zauważa "Rz", to znaczy, że większość wyborców obecnej władzy nie jest optymistami co do perspektywy zażegnania konfliktu. "Można zaryzykować tezę, że są to ci, którzy głosują na ZP z przyczyn nie ideologicznych, lecz praktycznych, czyli transferów socjalnych oraz pozytywnych opinii o poziomie życia i gospodarce. Jeśli bowiem sprawdzimy na osi ideowej siłę wiary respondentów w możliwość osiągnięcia trwałej zgody, to widać wyraźnie, że im ktoś bardziej utożsamia się ze światopoglądem prawicowym, tym bardziej wierzy w to, że konflikt wygaśnie. Wśród wyborców określających się jako +zdecydowanie prawicowi+ odsetek wierzących w koniec wojny liderów to już 58 proc." - pisze gazeta.

Jak czytamy zupełnie inne opinie mają ci, którzy głosują na opozycję. Zarówno wyborcy o poglądach centrowych, jak i lewicowych w zdecydowanej większości nie wierzą w zażegnanie konfliktu. W trzech głównych ugrupowaniach: KO, Lewicy i PSL-Koalicji Polskiej, to ponad 80 proc. badanych. Nieco inaczej rozkładają się głosy Konfederacji: tu w zgodę na szczytach ZP nie wierzy 65 proc., a przeciwnego zdania jest 20 proc.

RadioZET.pl/ PAP/ Rzeczpospolita